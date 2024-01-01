Ціни-2024: реєстрація авто, іспити на права, видача водійського посвідчення

У новому році автовласники будуть платити більше за державні послуги. Фото: hsc.gov.ua

Українським автолюбителям від початку нового, 2024 року доведеться платити значно більше за першу реєстрацію автомобіля та за низку послуг сервісних центрів МВС. Наприклад, ціна складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія зросла у 32 рази.

Про це повідомили в Укравтопром.

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Пенсійний збір

Вартість першої реєстрації легкових автомобілів змінилася через підвищення збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Автовласникам доведеться платити збір у розмірі, який залежить від ціни машини.

якщо вартість легкового автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн — збір становитиме 3%;

ціна авто понад 499 620 грн, але не перевищує 878 120 грн — 4%;

вартість машини понад 878 120 грн — 5%.

Отже, в останньому випадку потрібно заплатити збір від 43 906 грн.

Пенсійний збір сплачується при першій реєстрації автомобіля в Україні й поширюється на нові автомобілі та на машини з пробігом щойно імпортовані з-за кордону.

Від пенсійного збору звільняються вже зареєстровані вживані авто, які перепродаються на внутрішньому ринку.

Ціни на послуги сервісних центрів МВС

практичний іспит з водіння — 420 грн (було 13 грн);

теоретичний іспит на права — 250 грн (було 13 грн);

видача водійського посвідчення — 230 грн (було 26 грн).

послуга реєстрації або перереєстрації транспортних засобів — 350 грн (було 200 грн).

Раніше ми писали, як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 роках та не мати проблем. Також повідомляли, як українцям замовити посвідчення водія з доставкою за кордон.