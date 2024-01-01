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С 1 января 2024 существенно подорожали регистрация авто и услуги СЦ МВД

1 января 2024 12:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены-2024: регистрация авто, экзамены на права, выдача водительского удостоверения
В новом году автовладельцы будут платить больше за государственные услуги. Фото: hsc.gov.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинским автолюбителям с начала нового 2024 года придется платить значительно больше за первую регистрацию автомобиля и за ряд услуг сервисных центров МВД. Например, цена сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения выросла в 32 раза.

Об этом сообщили в Укравтопроме.

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Пенсионный сбор

Стоимость первой регистрации легковых автомобилей изменилась из-за повышения сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Автовладельцам придется платить сбор в размере, зависящем от цены машины.

  • если стоимость легкового автомобиля не превышает или равна 499 620 грн — сбор составит 3%;
  • цена авто более 499 620 грн, но не больше 878 120 грн — 4%;
  • стоимость машины свыше 878 120 грн — 5%.

Следовательно, в последнем случае нужно заплатить сбор от 43 906 грн.

Пенсионный сбор уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине и распространяется на новые автомобили и на машины с пробегом только что импортированные из-за границы.

От пенсионного сбора освобождаются уже зарегистрированные авто, которые перепродаются на внутреннем рынке.

Цены на услуги сервисных центров МВД

  • практический экзамен по вождению — 420 грн (было 13 грн);
  • теоретический экзамен на права — 250 грн (было 13 грн);
  • выдача водительского удостоверения — 230 грн (было 26 грн).
  • услуга регистрации или перерегистрации транспортных средств — 350 грн (было 200 грн).

Ранее мы писали, как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 годах и не иметь проблем. Также сообщалось, как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу.

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