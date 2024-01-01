Цены-2024: регистрация авто, экзамены на права, выдача водительского удостоверения

С 1 января 2024 существенно подорожали регистрация авто и услуги СЦ МВД
Украинским автолюбителям с начала нового 2024 года придется платить значительно больше за первую регистрацию автомобиля и за ряд услуг сервисных центров МВД. Например, цена сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения выросла в 32 раза.
Об этом сообщили в Укравтопроме.
Пенсионный сбор
Стоимость первой регистрации легковых автомобилей изменилась из-за повышения сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Автовладельцам придется платить сбор в размере, зависящем от цены машины.
- если стоимость легкового автомобиля не превышает или равна 499 620 грн — сбор составит 3%;
- цена авто более 499 620 грн, но не больше 878 120 грн — 4%;
- стоимость машины свыше 878 120 грн — 5%.
Следовательно, в последнем случае нужно заплатить сбор от 43 906 грн.
Пенсионный сбор уплачивается при первой регистрации автомобиля в Украине и распространяется на новые автомобили и на машины с пробегом только что импортированные из-за границы.
От пенсионного сбора освобождаются уже зарегистрированные авто, которые перепродаются на внутреннем рынке.
Цены на услуги сервисных центров МВД
- практический экзамен по вождению — 420 грн (было 13 грн);
- теоретический экзамен на права — 250 грн (было 13 грн);
- выдача водительского удостоверения — 230 грн (было 26 грн).
- услуга регистрации или перерегистрации транспортных средств — 350 грн (было 200 грн).
Ранее мы писали, как зарегистрировать авто с ГБО в 2023-2024 годах и не иметь проблем. Также сообщалось, как украинцам заказать водительское удостоверение с доставкой за границу.
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