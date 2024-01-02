Вживані авто: які недорогі кросовери з АКПП можна купити в Україні у 2024 році

ТОП-15 кросоверів з АКПП в Україні за ціною близько 10 тис. доларів у 2024 році
2 січня 2024 16:40
Власники кросоверів отримують простір, як в універсалів, комфорт салону, як у мінівенів, та деякі властивості позашляховиків. Фото: forcegt.com
Українці обирають кросовери через високу посадку водія та збільшений кліренс, який дозволяє не надто перейматися проїздом по ямах та нерівностях. З бюджетом від 8,5 тис. до 11,5 тис. доларів можна вибирати з доволі широкого асортименту SUV з автоматичною коробкою передач.
Про це написав AUTO.RIA.
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ТОП-15 кросоверів з пробігом за ціною близько 10 тис. доларів в Україні у 2024 році
- Hyundai Santa Fe: у продажу — 250 штук 2006-2009 років випуску;
- Volkswagen Touareg: 180 шт., 2004-2008;
- Volkswagen Tiguan: 160 шт., 2008-2013;
- Mitsubishi Outlander: 160 шт., 2007-2011;
- BMW X5: 150 шт., 2001-2007;
- Nissan Qashqai: 140 шт., 2007-2012;
- Jeep Compass: 120 шт., 2011-2016;
- Nissan Juke: 120 шт., 2010-2013;
- Dodge Journey: 110 шт., 2008-2016;
- Jeep Patriot: 110 шт., 2010-2015;
- Mazda CX-7: 110 шт., 2007-2011;
- Ford Escape: 100 шт., 2011-2015;
- Nissan X-Trail: 100 шт., 2007-2009;
- Chevrolet Captiva: 100 шт., 2006-2013;
- KIA Sorento: 100 шт., 2006-2012.
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