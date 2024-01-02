Вживані авто: які недорогі кросовери з АКПП можна купити в Україні у 2024 році

Власники кросоверів отримують простір, як в універсалів, комфорт салону, як у мінівенів, та деякі властивості позашляховиків. Фото: forcegt.com

Українці обирають кросовери через високу посадку водія та збільшений кліренс, який дозволяє не надто перейматися проїздом по ямах та нерівностях. З бюджетом від 8,5 тис. до 11,5 тис. доларів можна вибирати з доволі широкого асортименту SUV з автоматичною коробкою передач.

Про це написав AUTO.RIA.

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ТОП-15 кросоверів з пробігом за ціною близько 10 тис. доларів в Україні у 2024 році

Hyundai Santa Fe: у продажу — 250 штук 2006-2009 років випуску; Volkswagen Touareg: 180 шт., 2004-2008; Volkswagen Tiguan: 160 шт., 2008-2013; Mitsubishi Outlander: 160 шт., 2007-2011; BMW X5: 150 шт., 2001-2007; Nissan Qashqai: 140 шт., 2007-2012; Jeep Compass: 120 шт., 2011-2016; Nissan Juke: 120 шт., 2010-2013; Dodge Journey: 110 шт., 2008-2016; Jeep Patriot: 110 шт., 2010-2015; Mazda CX-7: 110 шт., 2007-2011; Ford Escape: 100 шт., 2011-2015; Nissan X-Trail: 100 шт., 2007-2009; Chevrolet Captiva: 100 шт., 2006-2013; KIA Sorento: 100 шт., 2006-2012.

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