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ТОП-15 кросоверів з АКПП в Україні за ціною близько 10 тис. доларів у 2024 році

2 січня 2024 16:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані авто: які недорогі кросовери з АКПП можна купити в Україні у 2024 році
Власники кросоверів отримують простір, як в універсалів, комфорт салону, як у мінівенів, та деякі властивості позашляховиків. Фото: forcegt.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Українці обирають кросовери через високу посадку водія та збільшений кліренс, який дозволяє не надто перейматися проїздом по ямах та нерівностях. З бюджетом від 8,5 тис. до 11,5 тис. доларів можна вибирати з доволі широкого асортименту SUV з автоматичною коробкою передач.

Про це написав AUTO.RIA.

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ТОП-15 кросоверів з пробігом за ціною близько 10 тис. доларів в Україні у 2024 році

  1. Hyundai Santa Fe: у продажу — 250 штук 2006-2009 років випуску;
  2. Volkswagen Touareg: 180 шт., 2004-2008;
  3. Volkswagen Tiguan: 160 шт., 2008-2013;
  4. Mitsubishi Outlander: 160 шт., 2007-2011;
  5. BMW X5: 150 шт., 2001-2007;
  6. Nissan Qashqai: 140 шт., 2007-2012;
  7. Jeep Compass: 120 шт., 2011-2016;
  8. Nissan Juke: 120 шт., 2010-2013;
  9. Dodge Journey: 110 шт., 2008-2016;
  10. Jeep Patriot: 110 шт., 2010-2015;
  11. Mazda CX-7: 110 шт., 2007-2011;
  12. Ford Escape: 100 шт., 2011-2015;
  13. Nissan X-Trail: 100 шт., 2007-2009;
  14. Chevrolet Captiva: 100 шт., 2006-2013;
  15. KIA Sorento: 100 шт., 2006-2012.

Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП-5 найшвидших кросоверів.

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