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ТОП-15 кроссоверов с АКПП в Украине по цене около 10 тыс. долларов в 2024 году

2 января 2024 16:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные авто: какие недорогие кроссоверы с АКПП можно купить в Украине в 2024 году
Владельцы кроссоверов получают пространство, как у универсалов, комфорт салона, как у минивэнов, и некоторые свойства внедорожников. Фото: forcegt.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинцы выбирают кроссоверы из-за высокой посадки водителя и увеличенного клиренса, который позволяет не слишком беспокоиться проездом по ямам и неровностям. С бюджетом от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. долларов можно выбирать из широкого ассортимента SUV с автоматической коробкой передач.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Предлагается 15 вариантов моделей с указанием ориентировочного количества предложений на вторичном рынке и диапазонов лет выпуска авто.

ТОП-15 кроссоверов с пробегом по цене около 10 тыс. долларов в Украине в 2024 году

  1. Hyundai Santa Fe: в продаже — 250 штук 2006-2009 годов выпуска;
  2. Volkswagen Touareg: 180 шт., 2004–2008;
  3. Volkswagen Tiguan: 160 шт., 2008-2013;
  4. Mitsubishi Outlander: 160 шт., 2007-2011;
  5. BMW X5: 150 штук, 2001-2007;
  6. Nissan Qashqai: 140 шт., 2007-2012;
  7. Jeep Compass: 120 шт., 2011–2016;
  8. Nissan Juke: 120 шт., 2010-2013;
  9. Dodge Journey: 110 шт., 2008-2016;
  10. Jeep Patriot: 110 шт., 2010–2015;
  11. Mazda CX-7: 110 шт., 2007-2011;
  12. Ford Escape: 100 шт., 2011-2015;
  13. Nissan X-Trail: 100 шт., 2007-2009;
  14. Chevrolet Captiva: 100 шт., 2006-2013;
  15. KIA Sorento: 100 шт., 2006-2012.

Ранее мы писали о 8 лучших кроссоверах и внедорожниках в мире. Также публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов.

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