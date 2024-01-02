Подержанные авто: какие недорогие кроссоверы с АКПП можно купить в Украине в 2024 году

Владельцы кроссоверов получают пространство, как у универсалов, комфорт салона, как у минивэнов, и некоторые свойства внедорожников. Фото: forcegt.com

Украинцы выбирают кроссоверы из-за высокой посадки водителя и увеличенного клиренса, который позволяет не слишком беспокоиться проездом по ямам и неровностям. С бюджетом от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. долларов можно выбирать из широкого ассортимента SUV с автоматической коробкой передач.

Об этом написал AUTO.RIA.

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ТОП-15 кроссоверов с пробегом по цене около 10 тыс. долларов в Украине в 2024 году

Hyundai Santa Fe: в продаже — 250 штук 2006-2009 годов выпуска; Volkswagen Touareg: 180 шт., 2004–2008; Volkswagen Tiguan: 160 шт., 2008-2013; Mitsubishi Outlander: 160 шт., 2007-2011; BMW X5: 150 штук, 2001-2007; Nissan Qashqai: 140 шт., 2007-2012; Jeep Compass: 120 шт., 2011–2016; Nissan Juke: 120 шт., 2010-2013; Dodge Journey: 110 шт., 2008-2016; Jeep Patriot: 110 шт., 2010–2015; Mazda CX-7: 110 шт., 2007-2011; Ford Escape: 100 шт., 2011-2015; Nissan X-Trail: 100 шт., 2007-2009; Chevrolet Captiva: 100 шт., 2006-2013; KIA Sorento: 100 шт., 2006-2012.

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