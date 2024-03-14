Чим здивує Volkswagen у 2024 році, випустивши рекордну кількість нових моделей авто

Volkswagen йде на рекорд. Фото: motorpoint.co.uk

Volkswagen Group цього року планує вивести на ринок одразу 30 оновлених та нових моделей автомобілів. При цьому головну ставку компанія робить на північноамериканський ринок.

Про це повідомив Укравтопром.

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Повністю електричні:

Volkswagen ID7;

Volkswagen ID7 Tourer;

Porsche Macan;

Audi Q6 E-tron;

Volkswagen Buzz.

Оновлені моделі, зокрема версії з новою гібридною технологією:

Volkswagen Golf;

Volkswagen Tiguan;

Volkswagen Passat;

Skoda Octavia;

Skoda Superb.

На яких ринках посилиться Volkswagen

Як заявили у компанії, найбільш зростаючим для Volkswagen ринком у 2024 році має стати Північна Америка.

В Китаї Volkswagen перебуває під сильним тиском конкурентної боротьби з місцевими автовиробниками.

Компанія намагається наздогнати відставання, переробляючи свою електричну пропозицію, яка не вразила ринок КНР, у співпраці з Xpeng.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планував випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.