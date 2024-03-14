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Volkswagen випустить рекордну кількість нових моделей у 2024 році — чим здивує

14 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чим здивує Volkswagen у 2024 році, випустивши рекордну кількість нових моделей авто
Volkswagen йде на рекорд. Фото: motorpoint.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Volkswagen Group цього року планує вивести на ринок одразу 30 оновлених та нових моделей автомобілів. При цьому головну ставку компанія робить на північноамериканський ринок.

Про це повідомив Укравтопром.

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Повністю електричні:

  • Volkswagen ID7;
  • Volkswagen ID7 Tourer;
  • Porsche Macan;
  • Audi Q6 E-tron;
  • Volkswagen Buzz.

Оновлені моделі, зокрема версії з новою гібридною технологією:

  • Volkswagen Golf;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Volkswagen Passat;
  • Skoda Octavia;
  • Skoda Superb.

На яких ринках посилиться Volkswagen

Як заявили у компанії, найбільш зростаючим для Volkswagen ринком у 2024 році має стати Північна Америка.

В Китаї Volkswagen перебуває під сильним тиском конкурентної боротьби з місцевими автовиробниками.

Компанія намагається наздогнати відставання, переробляючи свою електричну пропозицію, яка не вразила ринок КНР, у співпраці з Xpeng.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планував випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.

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