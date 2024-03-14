Чим здивує Volkswagen у 2024 році, випустивши рекордну кількість нових моделей авто

Volkswagen випустить рекордну кількість нових моделей у 2024 році — чим здивує
Volkswagen Group цього року планує вивести на ринок одразу 30 оновлених та нових моделей автомобілів. При цьому головну ставку компанія робить на північноамериканський ринок.
Про це повідомив Укравтопром.
Які новинки представить Volkswagen
Повністю електричні:
- Volkswagen ID7;
- Volkswagen ID7 Tourer;
- Porsche Macan;
- Audi Q6 E-tron;
- Volkswagen Buzz.
Оновлені моделі, зокрема версії з новою гібридною технологією:
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen Tiguan;
- Volkswagen Passat;
- Skoda Octavia;
- Skoda Superb.
На яких ринках посилиться Volkswagen
Як заявили у компанії, найбільш зростаючим для Volkswagen ринком у 2024 році має стати Північна Америка.
В Китаї Volkswagen перебуває під сильним тиском конкурентної боротьби з місцевими автовиробниками.
Компанія намагається наздогнати відставання, переробляючи свою електричну пропозицію, яка не вразила ринок КНР, у співпраці з Xpeng.
Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планував випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.
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