Чем удивит Volkswagen в 2024 году, выпустив рекордное количество новых моделей авто

Volkswagen идет на рекорд. Фото: motorpoint.co.uk

Volkswagen Group в этом году планирует вывести на рынок сразу 30 обновленных и новых моделей автомобилей. При этом главную ставку компания делает на североамериканский рынок.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Полностью электрические:

Volkswagen ID7;

Volkswagen ID7 Tourer;

Porsche Macan;

Audi Q6 E-tron;

Volkswagen Buzz.

Обновленные модели, в том числе версии с новой гибридной технологией:

Volkswagen Golf;

Volkswagen Tiguan;

Volkswagen Passat;

Skoda Octavia;

Skoda Superb.

На каких рынках усилится Volkswagen

Как заявили в компании, наиболее растущим для Volkswagen рынком в 2024 году должна стать Северная Америка.

В Китае Volkswagen находится под мощным давлением конкурентной борьбы с местными автопроизводителями.

Компания пытается догнать отставание, перерабатывая свое электрическое предложение, не поразившее рынок КНР, в сотрудничестве с Xpeng.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планировал выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.