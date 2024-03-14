Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Volkswagen выпустит рекордное количество новых моделей в 2024 году — чем удивит arrow

Volkswagen выпустит рекордное количество новых моделей в 2024 году — чем удивит

14 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чем удивит Volkswagen в 2024 году, выпустив рекордное количество новых моделей авто
Volkswagen идет на рекорд. Фото: motorpoint.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Volkswagen Group в этом году планирует вывести на рынок сразу 30 обновленных и новых моделей автомобилей. При этом главную ставку компания делает на североамериканский рынок.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Какие новинки представит Volkswagen

Полностью электрические:

  • Volkswagen ID7;
  • Volkswagen ID7 Tourer;
  • Porsche Macan;
  • Audi Q6 E-tron;
  • Volkswagen Buzz.

Обновленные модели, в том числе версии с новой гибридной технологией:

  • Volkswagen Golf;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Volkswagen Passat;
  • Skoda Octavia;
  • Skoda Superb.

На каких рынках усилится Volkswagen

Как заявили в компании, наиболее растущим для Volkswagen рынком в 2024 году должна стать Северная Америка.

В Китае Volkswagen находится под мощным давлением конкурентной борьбы с местными автопроизводителями.

Компания пытается догнать отставание, перерабатывая свое электрическое предложение, не поразившее рынок КНР, в сотрудничестве с Xpeng.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планировал выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.

авто
электрокары
автомобиль
Volkswagen
производство
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше