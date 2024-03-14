Чем удивит Volkswagen в 2024 году, выпустив рекордное количество новых моделей авто

Volkswagen выпустит рекордное количество новых моделей в 2024 году — чем удивит
Volkswagen Group в этом году планирует вывести на рынок сразу 30 обновленных и новых моделей автомобилей. При этом главную ставку компания делает на североамериканский рынок.
Об этом сообщил Укравтопром.
Какие новинки представит Volkswagen
Полностью электрические:
- Volkswagen ID7;
- Volkswagen ID7 Tourer;
- Porsche Macan;
- Audi Q6 E-tron;
- Volkswagen Buzz.
Обновленные модели, в том числе версии с новой гибридной технологией:
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen Tiguan;
- Volkswagen Passat;
- Skoda Octavia;
- Skoda Superb.
На каких рынках усилится Volkswagen
Как заявили в компании, наиболее растущим для Volkswagen рынком в 2024 году должна стать Северная Америка.
В Китае Volkswagen находится под мощным давлением конкурентной борьбы с местными автопроизводителями.
Компания пытается догнать отставание, перерабатывая свое электрическое предложение, не поразившее рынок КНР, в сотрудничестве с Xpeng.
Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планировал выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.
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