Аномальна спека — речі, які не можна зберігати в авто влітку

Водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну спеку
Водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну температуру повітря. Спека може створити несподівані ризики для безпеки.
Про це повідомляє Express.
Які речі потрібно забрати з автомобіля під час спеки
Водіям варто забрати з авто воду в пляшках. Внаслідок підвищення температури хімічні речовини з пластику можуть просочуватися у воду, роблячи її небезпечною для пиття.
Під час спеки пляшки також можуть діяти як збільшувальне скло для сонячного світла і спричинити пожежу в автомобілі.
Також в транспортному засобі не варто тримати ліки. Якщо залишити упаковку знеболювальних препаратів у гарячому автомобілі, їх ефективність може знизитися або взагалі зникнути, або, що ще гірше, вони можуть стати небезпечними.
Більшість ліків розраховані лише на температуру до +25 °C.
Засіб для засмаги — ще одна річ, яка може викликати проблеми, якщо її залишити в гарячому автомобілі. Високі температури можуть призвести до пошкодження усередині тюбика і навіть спричинити його вибух через підвищений тиск.
Що варто зберігати в авто під час спеки
Водіям варто переконатися, що у них достатньо бензину або дизельного пального, оскільки в спеку воно витрачається швидше. Також потрібно перевірити, чи в машині є вода та мастило, а також газ для кондиціонера.
Нагадаємо, синоптики прогнозують нові температурні рекорди у Європі. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, нині спостерігається небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C.
Раніше Україна перебувала в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на території спостерігалися потужні відхилення температури повітря.
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