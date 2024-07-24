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Водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну спеку

24 липня 2024 22:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Аномальна спека — речі, які не можна зберігати в авто влітку
Водій за кермом автомобіля. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Водіїв закликають негайно забрати три речі зі своїх авто через аномальну температуру повітря. Спека може створити несподівані ризики для безпеки.

Про це повідомляє Express.

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Які речі потрібно забрати з автомобіля під час спеки

Водіям варто забрати з авто воду в пляшках. Внаслідок підвищення температури хімічні речовини з пластику можуть просочуватися у воду, роблячи її небезпечною для пиття.

Під час спеки пляшки також можуть діяти як збільшувальне скло для сонячного світла і спричинити пожежу в автомобілі.

Також в транспортному засобі не варто тримати ліки. Якщо залишити упаковку знеболювальних препаратів у гарячому автомобілі, їх ефективність може знизитися або взагалі зникнути, або, що ще гірше, вони можуть стати небезпечними.

Більшість ліків розраховані лише на температуру до +25 °C.

Засіб для засмаги — ще одна річ, яка може викликати проблеми, якщо її залишити в гарячому автомобілі. Високі температури можуть призвести до пошкодження усередині тюбика і навіть спричинити його вибух через підвищений тиск.

Що варто зберігати в авто під час спеки

Водіям варто переконатися, що у них достатньо бензину або дизельного пального, оскільки в спеку воно витрачається швидше. Також потрібно перевірити, чи в машині є вода та мастило, а також газ для кондиціонера.

Нагадаємо, синоптики прогнозують нові температурні рекорди у Європі. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, нині спостерігається небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C. 

Раніше Україна перебувала в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на території спостерігалися потужні відхилення температури повітря. 

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