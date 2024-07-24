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Водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной жары

24 июля 2024 22:35
Виктория Козырь - редактор
Аномальная жара — вещи, которые нельзя хранить в авто летом
Водитель за рулем автомобиля. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Водителей призывают немедленно забрать три вещи из своих авто из-за аномальной температуры воздуха. Жара может создать неожиданные риски безопасности.

Об этом сообщает Express.

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Какие вещи нужно забрать из автомобиля во время жары

Водителям следует забрать из авто воду в бутылках. В результате повышения температуры химические вещества из пластика могут проникать в воду, делая ее опасной для питья.

Во время жары бутылки также могут действовать как увеличительное стекло для солнечного света и вызвать пожар в автомобиле.

Также в транспортном средстве не стоит держать лекарство. Если оставить упаковку обезболивающих препаратов в горячем автомобиле, их эффективность может снизиться либо вообще исчезнуть, либо, что еще хуже, они могут оказаться опасными.

Большинство лекарств рассчитано только на температуру до +25 °C.

Средство для загара — еще одна вещь, которая может вызвать проблемы, если ее оставить в горячем автомобиле. Высокие температуры могут привести к повреждению внутри тюбика и даже вызвать его взрыв из-за повышенного давления.

Что следует хранить в авто во время жары

Водителям следует убедиться, что у них достаточно бензина или дизельного топлива, поскольку в жару оно тратится быстрее. Также нужно проверить, есть ли в машине вода и масло, а также газ для кондиционера.

Напомним, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, которое нагревает Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, сейчас наблюдается невиданная за всю историю температура воздуха, которая достигает более +48 °C. 

Ранее Украина находилась в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на территории наблюдались мощные отклонения температуры воздуха. 

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