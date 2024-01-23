Тест з ПДР: в ситуації на перехресті розбереться лише вправний водій

Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача корисна як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Куди може продовжити рух водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Праворуч та у зворотному напрямку. Лише прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Лише ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль, водієві якого пропонуються чотири варіанти для подальшого руху.

Перехрестя обладнане світлофором та має кілька знаків. Знак 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації не помічник.

А інший знак — 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" допоможе розв'язати задачу.

Цей знак закріплений на жовтому щиті, тобто є тимчасовим. Вимога цього знаку суперечить зеленому сигналу світлофора з зеленою стрілкою, який дозволяє водієві рух в усіх напрямках. Але в таких ситуаціях варто пам'ятати, що сигнали світлофора скасовують лише вимоги знаків пріоритету. На заборонні знаки сигнали світлофора не діють.

Таким чином, водій червоного автомобіля не може повернути ліворуч. Але знак 3.23 не забороняє розворот.

Чи може водій повернути праворуч? Ні. Він перебуває у крайній лівій смузі. Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Тобто повертати праворуч з лівої смуги в цій ситуації забороняється.

Отже, водій червоного автомобіля може продовжити рух прямо та у зворотному напрямку.

Правильна відповідь №4

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