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Случай на перекрестке — запутанную ситуацию разберет только опытный водитель

23 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: в ситуации на перекрестке разберется только опытный водитель
Куда можно проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача полезна как для новичков, так и опытных водителей. Куда может продолжить движение водитель красного автомобиля?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо, налево и в обратном направлении.
  2. Направо и в обратном направлении.
  3. Только прямо.
  4. Прямо и в обратном направлении.
  5. Только налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал красный автомобиль, водителю которого предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения.

Перекресток оборудован светофором и имеет несколько знаков. Знак 2.3 "Главная дорога" в данной ситуации не помощник.

А вот другой знак — 3.23 "Поворот налево запрещен" поможет решить задачу.

Этот знак закреплен на желтом щите, то есть он временный. Требование этого знака противоречит зеленому сигналу светофора с зеленой стрелкой, позволяющему водителю движение по всем направлениям. Но в таких ситуациях следует помнить, что сигналы светофора упраздняют только требования знаков приоритета. На запретные знаки сигналы светофора не действуют.

Таким образом, водитель красного автомобиля не может повернуть налево. Но знак 3.23 не запрещает разворот.

Может ли водитель повернуть направо? Нет. Он находится в крайней левой полосе. Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

То есть поворачивать направо с левой полосы в этой ситуации запрещается.

Следовательно, водитель красного автомобиля может продолжить движение прямо и в обратном направлении.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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