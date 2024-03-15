Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила на круговому перехресті

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з проїздом кругового перехрестя. Водій якого автомобіля порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та синього автомобілів. Водії червоного та синього автомобілів. Усі водії порушують правила.

Розбір задачі

Перед нами кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух".

Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися, не проїжджаючи кругове перехрестя. Але знак 4.10 вимагає об'їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті. Тому розвернувшись так, як зображено на малюнку, водій порушить правила.

Далі. Водій червоного автомобіля в'їжджає на кругове перехрестя, а водій синього — з'їжджає з нього. Обоє виконують свої маневри не з відповідного крайнього положення.

Читаємо п. 10.4 ПДР

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Тобто в'їжджати й виїжджати на/з кругового перехрестя можна з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначений дорожніми знаками чи розміткою.

Відповідних знаків та розмітки на малюнку не видно, а отже, водії синього та червоного авто правил не порушують.

Ще водій червоного автомобіля не увімкнув при в'їзді на коло жодного показчика поворотів, але й це не вимагають ПДР.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували складну задачу про порядок проїзду на круговому перехресті, яку не змогли розв'язати 80% водіїв. Також давали тест про перетин перехрестя з трамвайними путями.