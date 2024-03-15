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Случай на круговом перекрестке — кто из водителей нарушает правила

15 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача с проездом кругового перекрестка. Водитель какого автомобиля нарушит правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиль.
  3. Водитель желтого автомобиля.
  4. Водители желтого и синего автомобилей.
  5. Водители красного и синего автомобилей.
  6. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Перед нами круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение".

Случай на круговом перекрестке - кто из водителей нарушает правила - фото 1

Водитель желтого автомобиля намерен развернуться, не проезжая круговой перекресток. Но знак 4.10 требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке. Поэтому развернувшись так, как показано на рисунке, водитель нарушит правила.

Далее. Водитель красного автомобиля въезжает на круговой перекресток, а водитель синего съезжает с него. Оба выполняют свои маневры не из соответствующего крайнего положения.

Читаем п. 10.4 ПДД

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".

То есть въезжать и выезжать на круговой перекресток можно с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой.

Соответствующие знаки и разметки на рисунке не видны, а значит, водители синего и красного авто правил не нарушают.

Еще водитель красного автомобиля не включил при въезде на круг ни одного показателя поворотов, но и это не требует ПДД.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали сложную задачу о порядке проезда на круговом перекрестке, которую не смогли решить 80% водителей. Также давали тест о пересечении перекрестка с трамвайными путями.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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