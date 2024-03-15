Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила на круговом перекрестке

Случай на круговом перекрестке — кто из водителей нарушает правила
Задача с проездом кругового перекрестка. Водитель какого автомобиля нарушит правила в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиль.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водители красного и синего автомобилей.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
Перед нами круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение".
Водитель желтого автомобиля намерен развернуться, не проезжая круговой перекресток. Но знак 4.10 требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке. Поэтому развернувшись так, как показано на рисунке, водитель нарушит правила.
Далее. Водитель красного автомобиля въезжает на круговой перекресток, а водитель синего съезжает с него. Оба выполняют свои маневры не из соответствующего крайнего положения.
Читаем п. 10.4 ПДД
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".
То есть въезжать и выезжать на круговой перекресток можно с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой.
Соответствующие знаки и разметки на рисунке не видны, а значит, водители синего и красного авто правил не нарушают.
Еще водитель красного автомобиля не включил при въезде на круг ни одного показателя поворотов, но и это не требует ПДД.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали сложную задачу о порядке проезда на круговом перекрестке, которую не смогли решить 80% водителей. Также давали тест о пересечении перекрестка с трамвайными путями.
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