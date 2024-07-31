Українці частіше почали потрапляти в ДТП за кордоном — причини

ДТП в Польщі. Фото: auto-swiat.pl

Українські водії за кордоном почали набагато частіше потрапляти в ДТП. Експерти зв'язують це зі збільшенням терміну їх перебування в інших країнах.

Про це повідомило Моторне (транспортне) страхове бюро України.

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Страхове відшкодування

За січень-червень 2024 року кількість вимог від іноземних врегулювальників внаслідок ДТП за участі українських водіїв за кордоном збільшилася до 8028 (на 12,78%), у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Загальна сплачена сума страхового відшкодування за такими вимогами становить 26 млн євро, що на 19,04% більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Таке зростання зумовлене загальним збільшенням середнього розміру збитку та частоти настання страхових випадків за кордоном у порівнянні з попереднім роком.

В цьому році найбільша кількість урегульованих вимог стосувалася договорів "Зелена картка", укладених з СК "Українська страхова група", загальна сума відшкодування становить 5,6 млн євро.

Договори міжнародного страхування

Від початку 2024 року українські водії уклали понад 716 тис. договорів міжнародного страхування "Зелена картка", що на 8,7% менше ніж торік.

Одна з причин — зміна умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких країнах Європи.

Це змусило українських водіїв переоформлювати свої авто на локальну реєстрацію з використанням послуг іноземних страхових компаній.

Раніше ми писали, що киянин вимагав від військової частини понад 150 тис. грн компенсації через ДТП. Також повідомляли, як в Україні зростуть виплати за страховкою після ДТП.