Украинцы чаще стали попадать в ДТП за границей — причины

ДТП в Польше. Фото: auto-swiat.pl

Украинские водители за границей стали гораздо чаще попадать в ДТП. Эксперты связывают это с увеличением сроков их пребывания в других странах.

Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

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Страховое возмещение

За январь-июнь 2024 года количество требований от иностранных регулировщиков в результате ДТП с участием украинских водителей за рубежом увеличилось до 8028 (на 12,78%), по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Общая уплаченная сумма страхового возмещения по таким требованиям составляет 26 млн евро, что на 19,04% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Такой рост обусловлен общим увеличением среднего размера ущерба и частоты наступления страховых случаев за границей по сравнению с предыдущим годом.

В этом году наибольшее количество урегулированных требований касалось договоров "Зеленая карта", заключенных с СК "Украинская страховая группа", общая сумма возмещения составляет 5,6 млн евро.

Договоры международного страхования

С начала 2024 года украинские водители заключили более 716 тыс. договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,7% меньше, чем в прошлом.

Одна из причин — изменение условий пребывания транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы.

Это вынудило украинских водителей переоформлять свои авто на локальную регистрацию с использованием услуг иностранных страховых компаний.

Ранее мы писали, что киевлянин требовал от воинской части более 150 тыс. грн компенсации из-за ДТП. Также сообщалось, как в Украине вырастут выплаты по страховке после ДТП.