Черги на кордоні 21 серпня — на яких КПП затори

Великі затори на кордоні — на яких КПП доведеться стояти в черзі
У четвер, 21 серпня, на українському кордоні зафіксовано черги на низці пунктів пропуску. Прикордонна служба попереджає про можливі перебої електронних систем і радить заздалегідь враховувати це під час планування поїздок.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 21 серпня
Станом на 12:00 21 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 85 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 95 л/а, 11 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 35 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує запровадити покарання за порушення правил виїзду за кордон для військовозобов'язаних.
