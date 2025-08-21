Відео
Головна Авто Великі затори на кордоні — на яких КПП доведеться стояти в черзі

Великі затори на кордоні — на яких КПП доведеться стояти в черзі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:28
Черги на кордоні 21 серпня — на яких КПП затори
Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У четвер, 21 серпня, на українському кордоні зафіксовано черги на низці пунктів пропуску. Прикордонна служба попереджає про можливі перебої електронних систем і радить заздалегідь враховувати це під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 21 серпня

Станом на 12:00 21 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 21 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 85 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 95 л/а, 11 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 35 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 21 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 21 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує запровадити покарання за порушення правил виїзду за кордон для військовозобов'язаних.

А також на Одещині розкрили злочинну схему — місцеві мешканці заплатили хабар у 7,5 тис. доларів за виїзд військовозобов'язаного за кордон.

кордон авто затори ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
