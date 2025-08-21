Черги на кордоні 21 серпня — на яких КПП затори

Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У четвер, 21 серпня, на українському кордоні зафіксовано черги на низці пунктів пропуску. Прикордонна служба попереджає про можливі перебої електронних систем і радить заздалегідь враховувати це під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 21 серпня

Станом на 12:00 21 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 85 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 95 л/а, 11 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 35 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує запровадити покарання за порушення правил виїзду за кордон для військовозобов'язаних.

А також на Одещині розкрили злочинну схему — місцеві мешканці заплатили хабар у 7,5 тис. доларів за виїзд військовозобов'язаного за кордон.