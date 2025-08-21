Очереди на границе 21 августа — на каких КПП пробки

Пробки на границе — на каких КПП придется стоять в очереди
В четверг, 21 августа, на украинской границе зафиксированы очереди на ряде пунктов пропуска. Пограничная служба предупреждает о возможных перебоях электронных систем и советует заранее учитывать это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 21 августа
По состоянию на 12:00 21 августа очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 85 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 95 л/а, 11 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 35 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, Кабинет министров предлагает ввести наказание за нарушение правил выезда за границу для военнообязанных.
А также в Одесской области раскрыли преступную схему — местные жители заплатили взятку в 7,5 тыс. долларов за выезд военнообязанного за границу.
