Очереди на границе 21 августа — на каких КПП пробки

В четверг, 21 августа, на украинской границе зафиксированы очереди на ряде пунктов пропуска. Пограничная служба предупреждает о возможных перебоях электронных систем и советует заранее учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 21 августа

По состоянию на 12:00 21 августа очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 85 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 95 л/а, 11 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 35 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Кабинет министров предлагает ввести наказание за нарушение правил выезда за границу для военнообязанных.

А также в Одесской области раскрыли преступную схему — местные жители заплатили взятку в 7,5 тыс. долларов за выезд военнообязанного за границу.