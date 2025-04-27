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Величезні черги — на кількох КПП на кордоні є затори

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Дата публікації: 27 квітня 2025 10:58
Черги на кордоні України 27 квітня — на шести КПП є великі затори
Черги з авто на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Черги на кордоні України 27 квітня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словацькою Республікою Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

На кордоні України зранку 27 квітня фіксуються черги на шести КПП з трьома сусідніми країнами. Крім того, прикордонники радять враховувати можливі збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 27 квітня

Станом на 09:00 у неділю, 27 квітня, черги з автомобілів фіксуються на шести КПП на кордоні з країнами Європи.

Черги на кордоні з Польщею 27 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 35 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 25 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 27 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 27 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у ДПСУ назвали кількість осіб, які щоденно незаконно перетинають кордон. Попри велику кількість людей, показники з кожним днем зменшуються. 

Також ми писали, які речі не можна перевозити із собою за кордон. Непорозуміння можуть викликати деякі продукти чи певні медикаменти. 

кордон автомобіль водії ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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