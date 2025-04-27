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Огромные очереди — на нескольких КПП на границе есть пробки

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Дата публикации 27 апреля 2025 10:58
Очереди на границе Украины 27 апреля — на шести КПП есть большие пробки
Очереди из авто на границе. Фото: ГПСУ
Ключевые моменты Очереди на границе Украины 27 апреля Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словацкой Республикой Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

На границе Украины утром 27 апреля фиксируются очереди на шести КПП с тремя соседними странами. Кроме того, пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 27 апреля

По состоянию на 09:00 в воскресенье, 27 апреля, очереди из автомобилей фиксируются на шести КПП на границе со странами Европы.

Черги на кордоні з Польщею 27 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 35 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 27 квітня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 25 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 27 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 27 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 27 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в ГПСУ назвали количество лиц, которые ежедневно незаконно пересекают границу. Несмотря на большое количество людей, показатели с каждым днем уменьшаются.

Также мы писали, какие вещи нельзя перевозить с собой за границу. Недоразумения могут вызвать некоторые продукты или определенные медикаменты.

граница автомобиль водители ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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