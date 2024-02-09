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В Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто — кого стосується

9 лютого 2024 11:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На які автомобілі в Україні запровадили нульову ставку ПДВ на митниці
Електровантажівки звільнили від ПДВ. Фото: geotab.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". Цей документ істотно знижує вартість розмитнення для окремих категорій автомобілів.

Якщо закон опублікують до кінця лютого, то він набуде чинності з 1 березня.

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Які пільги передбачені законом

Документ звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року:

  • комерційні та вантажні електричні автомобілі;
  • вантажівки з газобалонним обладнанням (ГБО);
  • ретро-авто віком понад 50 років.

Цікаво, що антикварний транспорт можна завезти та розмитнити, але зареєструвати та їздити на ньому в Україні не можна, позаяк він не відповідає чинним екологічним нормам. Ймовірно, такі машини потраплять до парку музейних та колекційних автомобілів.

До восени 2022 року в Податковому кодексі були передбачені пільги на усі види електричних транспортних засобів, зокрема — вантажних. Але після ухвалення закону "Про Митний тариф" пільги при розмитненні залишилися лише для легкових електромобілів. Це спонукало їхній імпорт, адже у такому випадку економія складала понад 40% у порівнянні з вартістю митного оформлення автомобіля з ДВЗ.

Наразі ця несправедливість усунута й пільги поширені на електричні вантажівки, що позитивно вплине на оновлення застарілого парку вантажних авто в Україні.

Раніше уряд України схвалив законопроєкт, який пропонує поновити документальні митні перевірки з 1 березня. Також Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.

податки
авто
автомобіль
митниця
розмитнення

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