На які автомобілі в Україні запровадили нульову ставку ПДВ на митниці

В Україні суттєво змінилася вартість розмитнення авто — кого стосується
Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". Цей документ істотно знижує вартість розмитнення для окремих категорій автомобілів.
Якщо закон опублікують до кінця лютого, то він набуде чинності з 1 березня.
Які пільги передбачені законом
Документ звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року:
- комерційні та вантажні електричні автомобілі;
- вантажівки з газобалонним обладнанням (ГБО);
- ретро-авто віком понад 50 років.
Цікаво, що антикварний транспорт можна завезти та розмитнити, але зареєструвати та їздити на ньому в Україні не можна, позаяк він не відповідає чинним екологічним нормам. Ймовірно, такі машини потраплять до парку музейних та колекційних автомобілів.
До восени 2022 року в Податковому кодексі були передбачені пільги на усі види електричних транспортних засобів, зокрема — вантажних. Але після ухвалення закону "Про Митний тариф" пільги при розмитненні залишилися лише для легкових електромобілів. Це спонукало їхній імпорт, адже у такому випадку економія складала понад 40% у порівнянні з вартістю митного оформлення автомобіля з ДВЗ.
Наразі ця несправедливість усунута й пільги поширені на електричні вантажівки, що позитивно вплине на оновлення застарілого парку вантажних авто в Україні.
Раніше уряд України схвалив законопроєкт, який пропонує поновити документальні митні перевірки з 1 березня. Також Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.
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