На які автомобілі в Україні запровадили нульову ставку ПДВ на митниці

Електровантажівки звільнили від ПДВ. Фото: geotab.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10321-1 про внесення змін до Податкового кодексу, які приводять низку норм у відповідність до ЗУ "Про Митний тариф України". Цей документ істотно знижує вартість розмитнення для окремих категорій автомобілів.

Якщо закон опублікують до кінця лютого, то він набуде чинності з 1 березня.

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Які пільги передбачені законом

Документ звільняє від ПДВ при розмитненні до 1 січня 2026 року:

комерційні та вантажні електричні автомобілі;

вантажівки з газобалонним обладнанням (ГБО);

ретро-авто віком понад 50 років.

Цікаво, що антикварний транспорт можна завезти та розмитнити, але зареєструвати та їздити на ньому в Україні не можна, позаяк він не відповідає чинним екологічним нормам. Ймовірно, такі машини потраплять до парку музейних та колекційних автомобілів.

До восени 2022 року в Податковому кодексі були передбачені пільги на усі види електричних транспортних засобів, зокрема — вантажних. Але після ухвалення закону "Про Митний тариф" пільги при розмитненні залишилися лише для легкових електромобілів. Це спонукало їхній імпорт, адже у такому випадку економія складала понад 40% у порівнянні з вартістю митного оформлення автомобіля з ДВЗ.

Наразі ця несправедливість усунута й пільги поширені на електричні вантажівки, що позитивно вплине на оновлення застарілого парку вантажних авто в Україні.

Раніше уряд України схвалив законопроєкт, який пропонує поновити документальні митні перевірки з 1 березня. Також Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.