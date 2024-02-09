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В Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто — кого касается

9 февраля 2024 11:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
На какие автомобили в Украине ввели нулевую ставку НДС на таможне
Электрогрузовики освободили от НДС. Фото: geotab.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины". Этот документ существенно снижает стоимость растаможки для отдельных категорий автомобилей.

Если закон опубликуют до конца февраля, то он вступит в силу с 1 марта.

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Какие льготы предусмотрены законом

Документ освобождает от НДС при растаможке до 1 января 2026:

  • коммерческие и грузовые электрические автомобили;
  • грузовики с газобаллонным оборудованием (ГБО);
  • ретро-авто старше 50 лет.

Интересно, что антикварный транспорт можно завезти и растаможить, но зарегистрировать и ездить на нем в Украине нельзя, поскольку он не отвечает действующим экологическим нормам. Вероятно, такие машины попадут в парк музейных и коллекционных автомобилей.

До осени 2022 года в Налоговом кодексе были предусмотрены льготы на все виды электрических транспортных средств, в том числе грузовых. Но после принятия закона "О Таможенном тарифе" льготы при растаможке остались только для легковых электромобилей. Это стимулировало их импорт, ведь в таком случае экономия составляла более 40% по сравнению со стоимостью таможенного оформления автомобиля с ДВС.

Сейчас эта несправедливость устранена и льготы распространены на электрические грузовики, что положительно повлияет на обновление устаревшего парка грузовых авто в Украине.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект, предлагающий возобновить документальные таможенные проверки с 1 марта. Также Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект, предусматривающий исключение человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей.

налоги
авто
автомобиль
таможня
растаможка

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