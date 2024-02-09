На какие автомобили в Украине ввели нулевую ставку НДС на таможне

В Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто — кого касается
Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины". Этот документ существенно снижает стоимость растаможки для отдельных категорий автомобилей.
Если закон опубликуют до конца февраля, то он вступит в силу с 1 марта.
Какие льготы предусмотрены законом
Документ освобождает от НДС при растаможке до 1 января 2026:
- коммерческие и грузовые электрические автомобили;
- грузовики с газобаллонным оборудованием (ГБО);
- ретро-авто старше 50 лет.
Интересно, что антикварный транспорт можно завезти и растаможить, но зарегистрировать и ездить на нем в Украине нельзя, поскольку он не отвечает действующим экологическим нормам. Вероятно, такие машины попадут в парк музейных и коллекционных автомобилей.
До осени 2022 года в Налоговом кодексе были предусмотрены льготы на все виды электрических транспортных средств, в том числе грузовых. Но после принятия закона "О Таможенном тарифе" льготы при растаможке остались только для легковых электромобилей. Это стимулировало их импорт, ведь в таком случае экономия составляла более 40% по сравнению со стоимостью таможенного оформления автомобиля с ДВС.
Сейчас эта несправедливость устранена и льготы распространены на электрические грузовики, что положительно повлияет на обновление устаревшего парка грузовых авто в Украине.
Ранее правительство Украины одобрило законопроект, предлагающий возобновить документальные таможенные проверки с 1 марта. Также Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект, предусматривающий исключение человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей.
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