Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 21 вересня 2024 року

В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС
На автозаправних станціях продовжує зростати вартість пального. Найбільше здорожчав автогаз — його вартість зросла на 36 копійок. Також трохи підвищились ціни на бензин бренду А-92.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 21 вересня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 21 вересня
За даними моніторингового порталу, 21 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,63 грн/л;
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 32,21 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,54 грн/л;
- А-92 — 53,56 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,72 грн/л;
- скраплений газ — 30,91 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 21 вересня
Пальне бренду "Євро-95" 21 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.
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