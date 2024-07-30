Перетин кордону України 31 липня — в ДПСУ назвали причину

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Українців попередили про можливі затримки під час перетину кордону в ніч на 31 липня. Це пов'язано з оновленням серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у вівторок, 30 липня.

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Затримки під час перетину кордону

У ніч на 31 липня можливі затримки під час перетину кордону. При цьому пункт пропуску "Ужгород-автомобільний" буде закритий.

Це зумовлено тим, що, починаючи з 23 години 30 липня 2024 року, Державна митна служба проведе технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів. Орієнтовно роботи триватимуть шість годин.

Протягом цього часу можливі перебої в функціонуванні програмного забезпечення, яке використовують митники в пунктах пропуску на кордоні. Це може призвести до затримок під час перетину державного кордону для осіб, товарів та транспортних засобів.

Також під час технічних робіт проїзд через пункт пропуску "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці буде тимчасово неможливий.

"Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що військовозобов’язані громадяни України не можуть під час воєнного стану виїжджати за кордон, та як супровід близького родича з інвалідністю виїзд за межі України дозволяється навіть без оформлення відстрочки.

На кордоні у військовозобов'язаних жінок, на відміну від чоловіків, не перевірятимуть оновлення даних. Вони мають право виїжджати.