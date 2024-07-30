Пересечение границы Украины 31 июля — в ГПСУ назвали причину

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинцев предупредили о возможных задержках при пересечении границы в ночь на 31 июля. Это связано с обновлением серверного программного обеспечения единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины во вторник, 30 июля.

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Задержки при пересечении границы

В ночь на 31 июля возможны задержки при пересечении границы. При этом пункт пропуска "Ужгород-Автомобильный" будет закрыт.

Это обусловлено тем, что, начиная с 23 часов 30 июля 2024 года, Государственная таможенная служба проведет технические работы по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ориентировочно работы продлятся шесть часов.

За это время возможны перебои в функционировании программного обеспечения, которое используют таможенники в пунктах пропуска на границе. Это может привести к задержкам при пересечении государственной границы для лиц, товаров и транспортных средств.

Также во время технических работ проезд через пункт пропуска "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни будет временно невозможен.

"Просим учесть указанную информацию при планировании пересечения границы", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военнообязанные граждане Украины не могут во время военного положения выезжать за границу, и как сопровождение близкого родственника с инвалидностью выезд за пределы Украины разрешается даже без оформления отсрочки.

На границе у военнообязанных женщин, в отличие от мужчин, не будут проверять обновление данных. Они вправе уезжать.