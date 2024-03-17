Українські біженці у Німеччині мають перереєструвати авто — скільки це коштує

Жінка емоційно говорить із чоловіком за кермом. Фото: DPA

Партнер адвокатського об'єднання "АКТІО", керівник Європейської практики Богдан Дралло заявив, що біженці з України, які перебувають у Німеччині, мають перереєструвати автомобілі до 31 березня. Йдеться про тих, хто користується своїм авто з українською реєстрацією та перебуває в країні більш як рік. У протилежному випадку — порушників зобов'яжуть заплатити штраф.

Про це Богдан Дралло розповів в коментарі РБК-Україна, опублікованому в суботу, 16 березня.

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Як перереєструвати авто в Німеччині

Українські біженці, які проживають в Німеччині можуть тимчасово користуватися своїми автівками без постійної реєстрації.

"Для звільнення від транспортного податку на перший рік необхідно уникати комерційного використання автомобіля. Після додаткових 10 місяців відтермінування, яке закінчується 1 квітня 2024 року, потрібно отримати спеціальний дозвіл для подальшого користування автомобілем", — пояснив Дралло.

Що треба зробити для перереєстрації:

Технічний огляд. Звернутися до TÜV, DEKRA, GTÜ, або KÜS. Від наявності ЄС схвалення огляд може бути спрощеним або повним.

Звернутися до TÜV, DEKRA, GTÜ, або KÜS. Від наявності ЄС схвалення огляд може бути спрощеним або повним. Митна декларація. Для уникнення сплати імпортного податку та мита, на митниці автомобіль потрібно оголосити майном переселенця.

Для уникнення сплати імпортного податку та мита, на митниці автомобіль потрібно оголосити майном переселенця. Реєстрація. З відповідним пакетом документів піти в KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання, щоб отримати німецькі номери та свідоцтво про реєстрацію.

З відповідним пакетом документів піти в KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання, щоб отримати німецькі номери та свідоцтво про реєстрацію. Страхування. Обов'язкове страхування автомобіля. Для цього потрібен номер страхування (eVB-Nummer). Треба оплачувати за проходження техогляду при схваленні автомобіля і отримання сертифіката відповідності 260 євро. Якщо схвалення немає, потрібно записатись на інспекцію Vollgutachten technischem Datenblatt. Вартість — 260 євро.

Обов'язкове страхування автомобіля. Для цього потрібен номер страхування (eVB-Nummer). Треба оплачувати за проходження техогляду при схваленні автомобіля і отримання сертифіката відповідності 260 євро. Якщо схвалення немає, потрібно записатись на інспекцію Vollgutachten technischem Datenblatt. Вартість — 260 євро. Отримання номерів. При прибутті в KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання дадуть німецькі номери та свідоцтво реєстрації. Вартість — 110 євро.

При прибутті в KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання дадуть німецькі номери та свідоцтво реєстрації. Вартість — 110 євро. Страхування. Автомобільне страхування KFZ-Haftpflichtversicherung. KFZ-Zulassungsstelle потрібен електронний номер страхування автоцивільної відповідальності eVB-Nummer. Вартість — 200–1000 євро/рiк, залежно вiд землі, де відбувається переоформлення авто.

Зазначимо, що вартість переоформлення автівки залежить від регіону. Експерт вказав приблизні ціни.

Українські біженці

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