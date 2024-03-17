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Украинские беженцы в Германии должны перерегистрировать авто — сколько это стоит

17 марта 2024 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинские беженцы в Германии должны перерегистрировать авто — сколько это стоит
Женщина эмоционально говорит с мужчиной за рулем. Фото: DPA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партнер адвокатского объединения "АКТИО", руководитель Европейской практики Богдан Дралло заявил, что находящиеся в Германии беженцы из Украины должны перерегистрировать автомобили до 31 марта. Речь идет о тех, кто пользуется своим авто с украинской регистрацией и находится в стране больше года. В противном случае нарушителей обяжут заплатить штраф.

Об этом Богдан Дралло рассказал в комментарии РБК-Украина, опубликованном в субботу, 16 марта.

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Как перерегистрировать авто в Германии

Украинские беженцы, проживающие в Германии, могут временно пользоваться своими автомобилями без постоянной регистрации.

"Для освобождения от транспортного налога на первый год необходимо избегать коммерческого использования автомобиля. После дополнительных 10 месяцев отсрочки, которая истекает 1 апреля 2024 года, нужно получить специальное разрешение для дальнейшего пользования автомобилем", — пояснил Дралло.

Что нужно сделать для перерегистрации:

  • Техническое освидетельствование. Обратиться к TÜV, DEKRA, GTÜ или KÜS. От наличия ЕС одобрения обзор может быть упрощенным или полным.
  • Таможенная декларация. Чтобы избежать уплаты импортного налога и пошлины, на таможне автомобиль нужно объявить имуществом переселенца.
  • Регистрация. С соответствующим пакетом документов пойти в KFZ-Zulassungsstelle по месту жительства, чтобы получить немецкие номера и свидетельство о регистрации.
  • Страхование. Обязательно страхование автомобиля. Для этого требуется номер страхования (eVB-Nummer). Следует оплачивать прохождение техосмотра при одобрении автомобиля и получение сертификата соответствия — 260 евро. Если одобрения нет, нужно записаться на инспекцию Vollgutachten technischem Datenblatt. Стоимость — 260 евро.
  • Получение номера. По прибытии в KFZ-Zulassungsstelle по месту жительства дадут немецкие номера и свидетельство регистрации. Стоимость — 110 евро.
  • Страхование. Авто страхование KFZ-Haftpflichtversicherung. KFZ-Zulassungsstelle требуется электронный номер страхования автогражданской ответственности eVB-Nummer. Стоимость — 200-1000 евро/год, в зависимости от земли, где происходит переоформление авто.

Отметим, что стоимость переоформления автомобиля зависит от региона. Эксперт указал приблизительные цены.

Украинские беженцы

Напомним, что в Германии украинские беженцы продолжают сталкиваться с проблемами при пересечении границы. Известно, чем это предопределено.

Также мы писали, что по состоянию на конец января 2024 года в результате войны примерно 4,9 миллиона украинцев находятся за границей. Центр экономической стратегии исследовал, сколько из них может не вернуться домой.

Германия
авто
Украина
беженцы
водители
война в Украине

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