У ВР готують нові санкції за обгін автомобіля

У ВР пропонують нові покарання за порушення правил обгону авто
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає позбавлення посвідчення водія за повторне порушення правил обгону. Це стосується і проїзду перехресть із порушеннями.
Відповідний законопроєкт було зареєстровано на сайті ВР.
Нові умови позбавлення водійських прав
Згідно з документом, за повторні порушення сума штрафу зростатиме. Також можна буде втратити право керування автомобілем на термін від 6 до 12 місяців.
Зокрема, автори законопроєкту пропонують посилити покарання за чотири типи порушень правил дорожнього руху:
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів і ненадання переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах;
- Проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду.
Зазначається, що цей законопроєкт є першим кроком до впровадження системи штрафних балів в Україні, яка діє в багатьох країнах ЄС.
Документ напрацьовували, керуючись досвідом Польщі, де штрафні бали нараховують понад 15 років.
Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України ухвалили в цілому законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.
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