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У ВР пропонують нові покарання за порушення правил обгону авто

22 листопада 2024 19:31
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У ВР готують нові санкції за обгін автомобіля
Депутати Верховної Ради. Фото: Верховна Рада
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає позбавлення посвідчення водія за повторне порушення правил обгону. Це стосується і проїзду перехресть із порушеннями.

Відповідний законопроєкт було зареєстровано на сайті ВР.

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Згідно з документом, за повторні порушення сума штрафу зростатиме. Також можна буде втратити право керування автомобілем на термін від 6 до 12 місяців.

Зокрема, автори законопроєкту пропонують посилити покарання за чотири типи порушень правил дорожнього руху:

  • Порушення правил проїзду пішохідних переходів і ненадання переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах;
  • Проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника;
  • Порушення правил проїзду перехресть;
  • Порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду.

Зазначається, що цей законопроєкт є першим кроком до впровадження системи штрафних балів в Україні, яка діє в багатьох країнах ЄС.

Документ напрацьовували, керуючись досвідом Польщі, де штрафні бали нараховують понад 15 років.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України ухвалили в цілому законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Також Верховна Рада України ухвалила закон про позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів.

Верховна Рада авто штрафи порушення ПДР

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