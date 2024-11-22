В ВР готовят новые санкции за обгон автомобиля

В ВР предлагают новые наказания за нарушение правил обгона авто
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий лишение водительского удостоверения за повторное нарушение правил обгона. Это касается и проезда перекрестков с нарушениями.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте ВР.
Новые условия лишения водительских прав
Согласно документу, за повторные нарушения сумма штрафа будет расти. Также можно будет потерять право вождения на срок от 6 до 12 месяцев.
В частности, авторы законопроекта предлагают усилить наказание за четыре типа нарушений ПДД:
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов и непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах;
- Проезд на запрещенный сигнал светофора или жест регулятора;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Нарушение правил обгона и встречного разъезда.
Этот законопроект является первым шагом к внедрению системы штрафных баллов в Украине, которая действует во многих странах ЕС.
Документ нарабатывали, руководствуясь опытом Польши, где система штрафных баллов насчитывает более 15 лет.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул воинские части или дезертировал.
Также Верховная Рада Украины приняла закон о лишении государственных наград предателей и коллаборантов.
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