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У квітні набувають чинності зміни до ПДР — до чого зобов'яжуть водіїв

12 березня 2024 12:18
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Зміни до ПДР України — які нововведення набудуть чинності у квітні
Знаку "У" більше не буде. Фото: uamotors.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Наприкінці квітня усі автошколи та сервісні центри МВС мають переобладнати автомобілі для практичних іспитів на водійське посвідчення. Таким чином на машинах замість знаку "У" в червоному трикутнику з'явиться "Н".

Це було ухвалено постановою №1128 Кабміну від 27 жовтня 2023 року.

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Усі автомобілі для практичного іспиту, а також автомобілі, на яких навчаються кандидати у водії, матимуть знак "Н", а не "У". Також у тексті ПДР слова "Учбовий транспортний засіб" замінено словами "Навчальний транспортний засіб". Адже в українській мові немає слова "учбовий", правильно писати "навчальний". Цілком логічно уряд вирішив прибрати слово-русизм з навчальних автомобілів.

Які зміни відбулися на іспитах кандидатів у водії

Нагадаємо, 1 червня 2023 року у сервісних центрах МВС України стартував проєкт прозорих іспитів. Усі приміщення, де кандидати на водіїв складали теоретичні іспити, було обладнано відеокамерами. Також відео оздобили усі автомобілі практичних іспитів в умовах реальної дороги. Це майже унеможливлює допомогу претендентам з боку екзаменаторів та прибирає корупційну складову отримання водійських посвідчень.

Також Верховна Рада України ухвалила закон, який дає можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання. Таким чином можна отримати водійське посвідчення без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.

При цьому МВС України скасувало обмеження щодо практичних іспитів. Тепер упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання іспиту з водіння.

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ПДР

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