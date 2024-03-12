Изменения в ПДД Украины — какие нововведения вступят в силу в апреле

Знака "У" больше не будет. Фото: uamotors.com.ua

В конце апреля все автошколы и сервисные центры МВД должны переоборудовать автомобили для практических экзаменов на водительское удостоверение. Таким образом, на машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

Это было принято постановлением №1128 Кабмина от 27 октября 2023 года.

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Все автомобили для практического экзамена, а также автомобили, на которых учатся кандидаты в водители, будут иметь знак "Н", а не "У". Также в тексте ПДД слова "Учбовий транспортний засіб" заменено словами "Навчальний транспортний засіб". Ведь в украинском языке нет слова "учбовий", правильно писать "навчальний". Вполне логично правительство решило убрать слово-русизм с учебных автомобилей.

Какие изменения произошли на экзаменах кандидатов в водители

Напомним, 1 июня 2023 в сервисных центрах МВД Украины стартовал проект прозрачных экзаменов. Все помещения, где кандидаты на водителей сдавали теоретические экзамены, были оборудованы видеокамерами. Также видео установили во всех автомобилях практических экзаменов в условиях реальной дороги. Это делает почти невозможным помощь претендентам со стороны экзаменаторов и убирает коррупционную составляющую получения водительских удостоверений.

Также Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения. Таким образом, можно получить водительское удостоверение без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.

При этом МВД Украины отменило ограничения по практическим экзаменам. Теперь в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата есть неограниченное количество попыток для сдачи экзамена по вождению.