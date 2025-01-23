Черги на кордоні 23 січня — на двох КПП великі затори

Черги на кордоні. Фото: facebook/zahidnuy kordon

Вдень 23 січня на пунктах пропуску "Шегині" та "Смільниця" прикордонники зафіксували накопичення транспортних засобів. Для того, аби не створювати великі черги, громадян просять обирати менш завантажені пункти.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Прикордонники розповіли, що зараз спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд і виїзд в пункті пропуску "Шегині". Водночас на КПП "Смільниця" зафіксували черги автівок на в'їзд в Україну.

"Просимо громадян врахувати інформацію та обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону", — наголосили у відомстві.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, громадян України з другим паспортом можуть не випустити за кордон. Громадян України з другим паспортом можуть не випустити за кордон.

Також ми писали, що в'їзд українців до ЄС стане платним. Це нововведення стосується всіх громадян країн, які не є членами ЄС, і передбачає обов'язкову реєстрацію в електронній системі для перетину кордону ЄС та Шенгенської зони.