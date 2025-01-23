Очереди на границе 23 января — на двух КПП большие пробки

Очереди на границе. Фото: facebook/zahidnuy kordon

Днем 23 января на пунктах пропуска "Шегини" и "Смильница" пограничники зафиксировали накопление транспортных средств. Для того, чтобы не создавать большие очереди, граждан просят выбирать менее загруженные пункты.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Пограничники рассказали, что сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в пункте пропуска "Шегини". В то же время на КПП "Смильница" зафиксировали очереди автомобилей на въезд в Украину.

"Просим граждан учесть информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу. Граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу.

Также мы писали, что въезд украинцев в ЕС станет платным. Это нововведение касается всех граждан стран, не являющихся членами ЕС, и предусматривает обязательную регистрацию в электронной системе для пересечения границы ЕС и Шенгенской зоны.