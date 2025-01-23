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В ГПСУ предупредили об очередях на КПП — где придется задержаться

23 января 2025 14:26
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе 23 января — на двух КПП большие пробки
Очереди на границе. Фото: facebook/zahidnuy kordon
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Днем 23 января на пунктах пропуска "Шегини" и "Смильница" пограничники зафиксировали накопление транспортных средств. Для того, чтобы не создавать большие очереди, граждан просят выбирать менее загруженные пункты.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Пограничники рассказали, что сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в пункте пропуска "Шегини". В то же время на КПП "Смильница" зафиксировали очереди автомобилей на въезд в Украину.

"Просим граждан учесть информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", — отметили в ведомстве.

очереди на границе 23 января
Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу. Граждан Украины со вторым паспортом могут не выпустить за границу. 

Также мы писали, что въезд украинцев в ЕС станет платным. Это нововведение касается всех граждан стран, не являющихся членами ЕС, и предусматривает обязательную регистрацию в электронной системе для пересечения границы ЕС и Шенгенской зоны.

граница КПП автомобиль ГПСУ очереди на границе

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