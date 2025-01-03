Черги на кордоні України 3 січня — у ДПСУ назвали КПП, де великі затори

Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 14:00 3 січня кордоні України з Польщею, зокрема, на пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська" зростають черги на виїзд. Водіям радять обрати інші КПП для перетину кордону.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець", "Шегині" та "Рава-Руська". Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію та обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону.

Скриншот допису прикордонників

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі прогнозують, що зростання черг на кордоні України з Польщею будуть з наступного тижня.

Водночас станом на ранок 3 січня черги на кордоні з Україною спостерігались на КПП з Польщею та Угорщиною.