Очереди на границе Украины 3 января — в ГПСУ назвали КПП, где большие пробки

Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ

По состоянию на 14:00 3 января на границе Украины с Польшей, в частности, на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская" растут очереди на выезд. Водителям советуют выбрать другие КПП для пересечения границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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"Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины", — говорится в сообщении.

Пограничники просят граждан учесть информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы.

Скриншот сообщения пограничников

Напомним, в Госпогранслужбе прогнозируют, что рост очередей на границе Украины с Польшей будут со следующей недели.

В то же время по состоянию на утро 3 января очереди на границе с Украиной наблюдались на КПП с Польшей и Венгрией.