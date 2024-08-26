Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 27 серпня 2024 року

Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину на АЗС завтра
За останню добу ціни на пальне в Україні майже не змінилися. Вартість бензину та дизпалива залишаються на АЗС стабільними третій день поспіль. Трохи здорожчав автогаз.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 27 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 27 серпня
За даними моніторингового порталу, 27 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,12 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,38 грн/л;
- дизельне пальне — 52,71 грн/л;
- скраплений газ — 28,55 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,12 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,75 грн/л;
- скраплений газ — 28,15 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 27 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.
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