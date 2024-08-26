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Цены на топливо в Украине — какой будет стоимость бензина на АЗС завтра

26 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 27 августа 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо в Украине почти не изменились. Стоимость бензина и дизтоплива остаются на АЗС стабильными на третий день. Несколько подорожал автогаз.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 27 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 27 августа

По данным мониторингового портала, 27 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,71 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,55 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 —56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,15 грн/л.
Какие цены на АЗС 27 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 27 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 27 августа

Топливо бренда "Евро-95" 27 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, на дорогах Одесщины появится камера автофиксации нарушений. Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Мы также писали, зачем устанавливать зимние шины. Это не просто необходимость, а важная мера для обеспечения безопасности на дороге.

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