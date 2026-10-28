Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Цікавий тест ПДР на перехресті: хто поїде першим

Цікавий тест ПДР на перехресті: хто поїде першим

Ua ru
28 жовтня 2026 20:40
Тест ПДР для уважних: хто за ким проїде перехрестя Auto Swiat
Автомобіль та велосипедист перехресті. Малюнок: Auto Swiat

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків, а також з теми про проїзд перехресть. На Т-образному перехресті білий автомобіль рухається прямо, а велосипедист повертає праворуч. Хто з водіїв транспортних засобів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Водій автомобіля.
  2. Велосипедист.
  3. Роз’їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перехресті встановлені дорожні знаки 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".

На перехрестях рівнозначних доріг роз’їзд транспортних засобів відбувається за пунктом 16.12 ПДР, згідно з яким пріоритет мають транспортні засоби, що наближаються з правого боку, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Читайте також:

Велосипедист наближається до білого автомобіля з правого боку. Значить водій легковика зобов’язаний дати йому дорогу.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації