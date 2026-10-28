Автомобіль та велосипедист перехресті. Малюнок: Auto Swiat

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків, а також з теми про проїзд перехресть. На Т-образному перехресті білий автомобіль рухається прямо, а велосипедист повертає праворуч. Хто з водіїв транспортних засобів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Варіанти відповіді

Водій автомобіля. Велосипедист. Роз’їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті встановлені дорожні знаки 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".

На перехрестях рівнозначних доріг роз’їзд транспортних засобів відбувається за пунктом 16.12 ПДР, згідно з яким пріоритет мають транспортні засоби, що наближаються з правого боку, крім перехресть, де організовано круговий рух.

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Правильна відповідь №2

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