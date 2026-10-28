Цікавий тест ПДР на перехресті: хто поїде першим
Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків, а також з теми про проїзд перехресть. На Т-образному перехресті білий автомобіль рухається прямо, а велосипедист повертає праворуч. Хто з водіїв транспортних засобів проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.
Варіанти відповіді
- Водій автомобіля.
- Велосипедист.
- Роз’їдуться за домовленістю.
Розбір задачі
На перехресті встановлені дорожні знаки 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".
На перехрестях рівнозначних доріг роз’їзд транспортних засобів відбувається за пунктом 16.12 ПДР, згідно з яким пріоритет мають транспортні засоби, що наближаються з правого боку, крім перехресть, де організовано круговий рух.
Велосипедист наближається до білого автомобіля з правого боку. Значить водій легковика зобов’язаний дати йому дорогу.
Правильна відповідь №2
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