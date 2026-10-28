Интересный тест ПДД на перекрестке: кто поедет первым
Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков, а также по теме о проезде перекрестков. На Т-образном перекрестке белый автомобиль движется прямо, а велосипедист поворачивает направо. Кто из водителей транспортных средств проедет первым в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.
Варианты ответа
- Водитель автомобиля.
- Велосипедист.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке установлены дорожные знаки 1.21 "Пересечение равнозначных дорог".
На перекрестках равнозначных дорог разъезд транспортных средств происходит в соответствии с пунктом 16.12 ПДД, согласно которому приоритет имеют транспортные средства, приближающиеся с правой стороны, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.
Велосипедист приближается к белому автомобилю с правой стороны. Значит, водитель легковушки обязан уступить ему дорогу.
Правильный ответ №2
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