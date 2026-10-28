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Главная Авто Интересный тест ПДД на перекрестке: кто поедет первым

Интересный тест ПДД на перекрестке: кто поедет первым

Ua ru
28 октября 2026 20:40
Тест ПДД для внимательных: кто за кем проедет перекресток Auto Swiat
Автомобиль и велосипедист на перекрестке. Рисунок: Auto Swiat

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков, а также по теме о проезде перекрестков. На Т-образном перекрестке белый автомобиль движется прямо, а велосипедист поворачивает направо. Кто из водителей транспортных средств проедет первым в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Варианты ответа

  1. Водитель автомобиля.
  2. Велосипедист.
  3. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке установлены дорожные знаки 1.21 "Пересечение равнозначных дорог".

На перекрестках равнозначных дорог разъезд транспортных средств происходит в соответствии с пунктом 16.12 ПДД, согласно которому приоритет имеют транспортные средства, приближающиеся с правой стороны, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

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Велосипедист приближается к белому автомобилю с правой стороны. Значит, водитель легковушки обязан уступить ему дорогу.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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