Автомобиль и велосипедист на перекрестке. Рисунок: Auto Swiat

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков, а также по теме о проезде перекрестков. На Т-образном перекрестке белый автомобиль движется прямо, а велосипедист поворачивает направо. Кто из водителей транспортных средств проедет первым в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Варианты ответа

Водитель автомобиля. Велосипедист. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке установлены дорожные знаки 1.21 "Пересечение равнозначных дорог".

На перекрестках равнозначных дорог разъезд транспортных средств происходит в соответствии с пунктом 16.12 ПДД, согласно которому приоритет имеют транспортные средства, приближающиеся с правой стороны, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

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Велосипедист приближается к белому автомобилю с правой стороны. Значит, водитель легковушки обязан уступить ему дорогу.

Правильный ответ №2

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