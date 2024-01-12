Тест з ПДР: хто з водіїв не правий на круговому перехресті

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".

Досить складна задача з теми проїзду кругових перехресть. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши задуманий ним маневр.

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії жовтого та червоного автомобілів. Водій синього. Водії синього та червоного. Водій червоного. Водій жовтого. Усі порушать правила.

Розбір задачі

Маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух", на якому три автомобілі повертають праворуч.

Водій синього автомобіля збирається заїхати на коло, виконавши правий поворот з крайнього лівого положення на проїзній частині.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух…"

Таким чином, на коло можна заїжджати з будь-якої смуги, тому водій синього авто не порушує правила дорожнього руху.

Водії жовтого та червоного автомобілів збираються виїхати з кругового перехрестя. Тут у пригоді стане п. 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини, крім випадку виїзду з перехрестя, де організовано круговий рух, де напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або де рух можливий лише в одному напрямку".

Таким чином, водій жовтого автомобіля вибрав неправильну траєкторію повороту праворуч, позаяк він опиниться в лівий смузі, хоча права абсолютно вільна.

Залишається водій червоного автомобіля. У вище цитованому пункті ПДР зазначається, що виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух може здійснюватися з будь-якої смуги, головне робити це обережно.

Отже, серед трьох водіїв правила порушить лише водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь №5

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