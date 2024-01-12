Тест по ПДД: кто из водителей не прав на круговом перекрестке

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".

Достаточно сложная задача по теме проезда круговых перекрестков. Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив задуманный им маневр.

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водители желтого и красного автомобилей. Водитель синего. Водители синего и красного. Водитель красного. Водитель желтого. Все нарушат правила.

Разбор задачи

Имеем круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение", на котором три автомобиля поворачивают направо.

Водитель синего автомобиля собирается заехать на круг, выполнив правый поворот из крайнего левого положения на проезжей части.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение…"

Таким образом, на круг можно заезжать с любой полосы, поэтому водитель синего автомобиля не нарушает правила дорожного движения.

Водители желтого и красного автомобилей собираются выехать с кругового перекрестка. Здесь пригодится п. 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части, кроме случая выезда с перекрестка, где организовано круговое движение, где направление движения определены дорожными знаками или дорожной разметкой, или где движение возможно только в одном направлении".

Таким образом, водитель желтого автомобиля выбрал неправильную траекторию поворота направо, поскольку он окажется в левой полосе, хотя правая совершенно свободна.

Остается водитель красного автомобиля. В выше цитируемом пункте ПДД отмечается, что выезд с перекрестка, где организовано круговое движение может производиться из любой полосы, главное делать это осторожно.

Итак, среди трех водителей правила нарушит только водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда кругового перекрестка — здесь и здесь.