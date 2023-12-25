Антирейтинг ненадійних японських автомобілів: ТОП-3

Три найгірших японських автомобілів, від яких варто триматися якомога далі
Японські автомобілі мають заслужену репутацію надійних машин, але у всіх бувають погані дні та невдалі моделі. Ось три авто доступних в Україні, яких, на думку експертів, потрібно уникати за будь-яких обставин.
Про це написав MMR.
Mitsubishi Eclipse
Слід остерігатися моделей вироблених у 1999-2003 роках та у 2007-му.
Мало того, що цей маленький спортивний автомобіль витрачав пального надміру, так ще й колеса та ободи легко пошкоджувалися, що призводило до швидкого зношення шин.
Автовласники повідомляли про проблеми з автоматичною коробкою передач, силовим приводом та управлінням. Нарешті, інтер’єр авто виготовлений з не надто якісних матеріалів.
Mazda RX-8
Варто уникати авто випущених 2004-2008 роках.
Машина посідає лише 11 місце за надійністю з 19 моделей Mazda на MadzaProblems.com. Водії скаржаться на різні несправності, ривки гідропідсилювача керма, надмірне споживання оливи.
Suzuki Samurai
Експерти відомого сайту Consumer Reports оцінили автомобіль як "неприйнятний". Кросовер був схильний до перекидання під час різких маневрів. Його наступник Suzuki X-90 мав таку саму проблему.
Samurai відомий як один із найгірших японських автомобілів, які коли-небудь створювалися.
Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також повідомляли, які вживані японські кросовери, які можна купити в Україні за ціною до 800 тис. грн.
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