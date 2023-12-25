Антирейтинг ненадійних японських автомобілів: ТОП-3

Авто, які були проблемними вже в перший рік експлуатації, у вживаному стані просто розорять нового власника. Фото: vipsto.kh.ua

Японські автомобілі мають заслужену репутацію надійних машин, але у всіх бувають погані дні та невдалі моделі. Ось три авто доступних в Україні, яких, на думку експертів, потрібно уникати за будь-яких обставин.

Про це написав MMR.

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Mitsubishi Eclipse

Фото: cargurus.com

Слід остерігатися моделей вироблених у 1999-2003 роках та у 2007-му.

Мало того, що цей маленький спортивний автомобіль витрачав пального надміру, так ще й колеса та ободи легко пошкоджувалися, що призводило до швидкого зношення шин.

Автовласники повідомляли про проблеми з автоматичною коробкою передач, силовим приводом та управлінням. Нарешті, інтер’єр авто виготовлений з не надто якісних матеріалів.

Mazda RX-8

Фото: carbuzz.com

Варто уникати авто випущених 2004-2008 роках.

Машина посідає лише 11 місце за надійністю з 19 моделей Mazda на MadzaProblems.com. Водії скаржаться на різні несправності, ривки гідропідсилювача керма, надмірне споживання оливи.

Suzuki Samurai

Фото: wikipedia

Експерти відомого сайту Consumer Reports оцінили автомобіль як "неприйнятний". Кросовер був схильний до перекидання під час різких маневрів. Його наступник Suzuki X-90 мав таку саму проблему.

Samurai відомий як один із найгірших японських автомобілів, які коли-небудь створювалися.

Раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також повідомляли, які вживані японські кросовери, які можна купити в Україні за ціною до 800 тис. грн.