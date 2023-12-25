Антирейтинг ненадежных японских автомобилей: ТОП-3

Три худших японских автомобиля, от которых нужно держаться подальше
Японские автомобили обладают заслуженной репутацией надежных машин, но у всех бывают плохие дни и неудачные модели. Вот три авто доступных в Украине, которых, по мнению экспертов, нужно избегать при любых обстоятельствах.
Об этом написал MMR.
Mitsubishi Eclipse
Следует остерегаться моделей произведенных в 1999-2003 годах и в 2007-м.
Мало того, что этот маленький спортивный автомобиль тратил горючее чрезмерно, так еще и колеса и ободья легко повреждались, что приводило к быстрому износу шин.
Автовладельцы сообщали о проблемах с автоматической коробкой передач, силовым приводом и управлением. Наконец, интерьер авто сделан из не очень качественных материалов.
Mazda RX-8
Следует избегать авто выпущенных в 2004-2008 годах.
Машина занимает всего 11 место по надежности из 19 моделей Mazda на MadzaProblems.com. Водители жалуются на разные неисправности, рывки гидроусилителя руля, чрезмерное потребление масла.
Suzuki Samurai
Эксперты известного сайта Consumer Reports оценили автомобиль как "неприемлемый". Кроссовер был склонен к опрокидыванию во время резких маневров. Его преемник Suzuki X-90 имел такую же проблему.
Samurai известен как один из самых плохих японских автомобилей, когда-либо создававшихся.
Ранее мы публиковали рейтинг надежных японских автомобилей. Также сообщалось, какие б/у японские кроссоверы можно купить в Украине по цене до 800 тыс. грн.
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