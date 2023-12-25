Антирейтинг ненадежных японских автомобилей: ТОП-3

Автомобили, которые были проблемными уже в первый год эксплуатации, в подержанном состоянии просто разорят нового владельца. Фото: vipsto.kh.ua

Японские автомобили обладают заслуженной репутацией надежных машин, но у всех бывают плохие дни и неудачные модели. Вот три авто доступных в Украине, которых, по мнению экспертов, нужно избегать при любых обстоятельствах.

Об этом написал MMR.

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Mitsubishi Eclipse

Фото: cargurus.com

Следует остерегаться моделей произведенных в 1999-2003 годах и в 2007-м.

Мало того, что этот маленький спортивный автомобиль тратил горючее чрезмерно, так еще и колеса и ободья легко повреждались, что приводило к быстрому износу шин.

Автовладельцы сообщали о проблемах с автоматической коробкой передач, силовым приводом и управлением. Наконец, интерьер авто сделан из не очень качественных материалов.

Mazda RX-8

Фото: carbuzz.com

Следует избегать авто выпущенных в 2004-2008 годах.

Машина занимает всего 11 место по надежности из 19 моделей Mazda на MadzaProblems.com. Водители жалуются на разные неисправности, рывки гидроусилителя руля, чрезмерное потребление масла.

Suzuki Samurai

Фото: wikipedia

Эксперты известного сайта Consumer Reports оценили автомобиль как "неприемлемый". Кроссовер был склонен к опрокидыванию во время резких маневров. Его преемник Suzuki X-90 имел такую же проблему.

Samurai известен как один из самых плохих японских автомобилей, когда-либо создававшихся.

Ранее мы публиковали рейтинг надежных японских автомобилей. Также сообщалось, какие б/у японские кроссоверы можно купить в Украине по цене до 800 тыс. грн.