Toyota Corolla Cross проти Cross Hybrid: яка модель практичніша

Toyota Corolla Cross 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Японський автовиробник Toyota пропонує покупцям дедалі більше електрифікованих моделей на вибір. На деяких популярних машинах бензинові версії вже повністю зникли, проте для компактного кросовера Corolla Cross альтернатива все ще залишається. Потенційним покупцям доводиться вирішувати, чи варто переплачувати за гібридну технологію. Ретельне порівняння двох версій показує, що різниця між ними полягає не лише у типі силової установки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Технічні відмінності

Бензинова модифікація оснащується 2-літровим атмосферним двигуном потужністю 169 к.с. у поєднанні з варіатором. У базовому виконанні цей автомобіль має передній привід та просту напівзалежну задню підвіску. Встановлення системи повного приводу пропонується за доплату, і разом з нею покупець отримує сучаснішу багатоважільну конструкцію ззаду.

Гібридний варіант кросовера вже в початковій версії має електронний повний привід та покращену задню підвіску. Завдяки електричному асистенту загальна потужність такої системи зростає до 196 к.с. Початкова вартість найдешевшого гібрида приблизно на 11% перевищує ціну порівнянної бензинової повнопривідної модифікації.

Стилістичні особливості

Виробник вирішив візуально розділити дві версії моделі, щоб надати кожній з них унікальний характер. Традиційні бензинові модифікації мають більш класичний та суворий вигляд кросовера. Вони орієнтовані на покупців, які віддають перевагу стриманому стилю.

Електрифіковані версії отримали більш спортивні акценти в екстер'єрі. Вони виділяються оригінальним дизайном колісних дисків та фарбованими елементами решітки радіатора. Хоча рівень оснащення та набір опцій при переході на аналогічні комплектації зберігаються, зовнішній вигляд машин суттєво відрізняється.

Фінансова вигода

Головною перевагою гібрида залишається його висока паливна ефективність. У змішаному циклі споживання пального становить приблизно 5,6 л/100 км, тоді як звичайний повнопривідний автомобіль витрачає близько 7,8 л/100 км. Така суттєва різниця дозволяє швидко компенсувати початкову переплату під час регулярних поїздок.

Також варто враховувати збереження залишкової вартості кросовера на вторинному ринку. Моделі Corolla Cross загалом повільно втрачають у ціні, а потужніший та економніший гібридний варіант буде набагато легше вигідно продати в майбутньому. Саме тому вибір на користь електрифікованої версії виглядає найбільш раціональним кроком.

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