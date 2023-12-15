ТОП-4 найкращих вживаних автомобілів в Україні за ціною до 7 тис. доларів

Важливо знайти вживане авто з оптимальним поєднанням ціни та надійності. Фото: motortrend.com

Якщо вам потрібна проста машина на кожний день для робочих поїздок, можливо не варто витрачати для цієї мети великі гроші. Експерти радять придивитися до надійних вживаних моделей вартістю до 250 тис. грн.

Про це написав Wheel news.

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Ford Focus 2014-2017

Фото: fordfan.de

Ціна: до 240 тис. грн.

до Пробіг до 200 тис. км.

Рекомендують модель з 1,6 л двигуном з МКПП, варіанти з роботизованою коробкою передач вважаються ненадійними.

Mitsubishi Lancer 2007-2015

Фото: autoevolution.com

Ціна: до 250 тис. грн.

до Пробіг 150-200 тис. км.

Найкращі варіанти з 1,6 л бензиновим двигуном з МКПП або АКПП.

Renault Logan 2014-2016

Фото: autoevolution.com

Ціна: до 250 тис. грн.

до Пробіг до 150 тис. км.

Найкращий варіант з 1,6 л бензиновим двигуном з МКПП.

Chevrolet Aveo 2006-2011

Фото: wikipedia

Ціна: до 240 тис. грн.

до Пробіг 150-200 тис. км.

Найкращий з 1,6 л двигуном з МКПП або АКПП.

Раніше ми писали, які вживані машини вигідно купувати для України в Німеччині. Також повідомляли, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за вісім тис. доларів.