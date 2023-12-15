Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-4 найкращих вживаних автомобілів за ціною до 7 тис. доларів в Україні arrow

ТОП-4 найкращих вживаних автомобілів за ціною до 7 тис. доларів в Україні

15 грудня 2023 11:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-4 найкращих вживаних автомобілів в Україні за ціною до 7 тис. доларів
Важливо знайти вживане авто з оптимальним поєднанням ціни та надійності. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо вам потрібна проста машина на кожний день для робочих поїздок, можливо не варто витрачати для цієї мети великі гроші. Експерти радять придивитися до надійних вживаних моделей вартістю до 250 тис. грн.

Про це написав Wheel news.

Читайте також:

Ford Focus 2014-2017

Фото: fordfan.de
  • Ціна: до 240 тис. грн.
  • Пробіг до 200 тис. км.
  • Рекомендують модель з 1,6 л двигуном з МКПП, варіанти з роботизованою коробкою передач вважаються ненадійними.

Mitsubishi Lancer 2007-2015

Фото: autoevolution.com
  • Ціна: до 250 тис. грн.
  • Пробіг 150-200 тис. км.
  • Найкращі варіанти з 1,6 л бензиновим двигуном з МКПП або АКПП.

Renault Logan 2014-2016

Фото: autoevolution.com
  • Ціна: до 250 тис. грн.
  • Пробіг до 150 тис. км.
  • Найкращий варіант з 1,6 л бензиновим двигуном з МКПП.

Chevrolet Aveo 2006-2011

Фото: wikipedia
  • Ціна: до 240 тис. грн.
  • Пробіг 150-200 тис. км.
  • Найкращий з 1,6 л двигуном з МКПП або АКПП.

Раніше ми писали, які вживані машини вигідно купувати для України в Німеччині. Також повідомляли, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за вісім тис. доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі