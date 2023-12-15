ТОП-4 лучших б/у автомобилей в Украине по цене до 7 тыс. долларов

Важно найти подержанное авто с оптимальным сочетанием цены и надежности. Фото: motortrend.com

Если вам нужна простая машина на каждый день для рабочих поездок, возможно, не стоит тратить для этой цели большие деньги. Эксперты советуют присмотреться к надежным подержанным моделям стоимостью до 250 тыс. грн.

Об этом написал Wheel news.

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Ford Focus 2014-2017

Фото: fordfan.de

Цена: до 240 тыс. грн.

до Пробег до 200 тыс. км.

Рекомендуют модель с 1,6 л двигателем с МКПП, варианты с роботизированной коробкой передач считаются ненадежными.

Mitsubishi Lancer 2007-2015

Фото: autoevolution.com

Цена: до 250 тыс. грн.

до Пробег 150–200 тыс. км.

Лучшие варианты с 1,6 л бензиновым двигателем с МКПП или АКПП.

Renault Logan 2014-2016

Фото: autoevolution.com

Цена: до 250 тыс. грн.

до Пробег до 150 тыс. км.

Лучший вариант с 1,6 л бензиновым двигателем с МКПП.

Chevrolet Aveo 2006-2011

Фото: wikipedia

Цена: до 240 тыс. грн.

до Пробег 150–200 тыс. км.

Лучший из 1,6 л двигателем с МКПП или АКПП.

Ранее мы писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины в Германии. Также сообщалось, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за восемь тыс. долларов.