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ТОП-4 лучших б/у автомобилей по цене до 7 тыс. долларов в Украине

15 декабря 2023 11:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-4 лучших б/у автомобилей в Украине по цене до 7 тыс. долларов
Важно найти подержанное авто с оптимальным сочетанием цены и надежности. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если вам нужна простая машина на каждый день для рабочих поездок, возможно, не стоит тратить для этой цели большие деньги. Эксперты советуют присмотреться к надежным подержанным моделям стоимостью до 250 тыс. грн.

Об этом написал Wheel news.

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Ford Focus 2014-2017

Фото: fordfan.de
  • Цена: до 240 тыс. грн.
  • Пробег до 200 тыс. км.
  • Рекомендуют модель с 1,6 л двигателем с МКПП, варианты с роботизированной коробкой передач считаются ненадежными.

Mitsubishi Lancer 2007-2015

Фото: autoevolution.com
  • Цена: до 250 тыс. грн.
  • Пробег 150–200 тыс. км.
  • Лучшие варианты с 1,6 л бензиновым двигателем с МКПП или АКПП.

Renault Logan 2014-2016

Фото: autoevolution.com
  • Цена: до 250 тыс. грн.
  • Пробег до 150 тыс. км.
  • Лучший вариант с 1,6 л бензиновым двигателем с МКПП.

Chevrolet Aveo 2006-2011

Фото: wikipedia
  • Цена: до 240 тыс. грн.
  • Пробег 150–200 тыс. км.
  • Лучший из 1,6 л двигателем с МКПП или АКПП.

Ранее мы писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины в Германии. Также сообщалось, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за восемь тыс. долларов.

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