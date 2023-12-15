ТОП-4 лучших б/у автомобилей в Украине по цене до 7 тыс. долларов

ТОП-4 лучших б/у автомобилей по цене до 7 тыс. долларов в Украине
15 декабря 2023 11:40
Важно найти подержанное авто с оптимальным сочетанием цены и надежности. Фото: motortrend.com
Если вам нужна простая машина на каждый день для рабочих поездок, возможно, не стоит тратить для этой цели большие деньги. Эксперты советуют присмотреться к надежным подержанным моделям стоимостью до 250 тыс. грн.
Об этом написал Wheel news.
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Ford Focus 2014-2017
- Цена: до 240 тыс. грн.
- Пробег до 200 тыс. км.
- Рекомендуют модель с 1,6 л двигателем с МКПП, варианты с роботизированной коробкой передач считаются ненадежными.
Mitsubishi Lancer 2007-2015
- Цена: до 250 тыс. грн.
- Пробег 150–200 тыс. км.
- Лучшие варианты с 1,6 л бензиновым двигателем с МКПП или АКПП.
Renault Logan 2014-2016
- Цена: до 250 тыс. грн.
- Пробег до 150 тыс. км.
- Лучший вариант с 1,6 л бензиновым двигателем с МКПП.
Chevrolet Aveo 2006-2011
- Цена: до 240 тыс. грн.
- Пробег 150–200 тыс. км.
- Лучший из 1,6 л двигателем с МКПП или АКПП.
Ранее мы писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины в Германии. Также сообщалось, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за восемь тыс. долларов.
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