КМУ оприлюднив список автомобілів, власники яких заплатять 25 000 грн податку

Власники елітних авто в Україні мають підтвердити право на розкіш високим податком. Фото: motor1.com

Від 2017 року уряд складає список елітних, на його думку, автомобілів, власники яких мають сплатити щорічний транспортний податок у розмірі 25 тис. грн. Днями Мінекономіки опублікувало таблицю, де перелічені моделі, за право володіння якими потрібно суттєво доплатити державі.

Про це нагадав AUTO.RIA.

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До категорії елітної розкоші потрапляють легкові автомобілі із середньою ринковою ціною понад 375 мінімальних зарплат (від 2 662 500 грн) віком від 1 до 5 років з моменту випуску для різних моделей.

Пошукати своє авто можна на сайті Кабміну. Цей список є вичерпним, тобто якщо моделі в таблиці немає, то й податкове зобов’язання не виникає.

Хто потрапив до таблиці елітних авто

Загалом у перелік потрапили понад 180 марок автомобілів. Можуть видихати власники Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti та низки рідких для наших країв гіперкарів. Цього року їх в таблиці немає, ймовірно або уряд вже не вважає їх елітними, або моделі цих брендів в Україні мають вік старший за 5 років.

Цікаво, що до елітних потрапило чимало Audi, BMW, Land Rover, Lexus та Mercedes-Benz, переважно моделей верхніх класів та спеціальних версій. Хоча зустрічається й, наприклад, BMW X5 з гібридною силовою установкою, з обмеженням за віком до 1 року.

Попри те, що розвиток сегмента електромобілів підтримується на державному рівні, зокрема й нульовим розмитненням, транспортний податок виплачують й власники елітних автівок з нульовими викидами. Серед претендентів на виплату 25 тис. грн є одразу 23 електрокари.

Кількість моделей брендів, які потрапили в перелік елітних авто у 2024 році

Mercedes-Benz: 66 моделей. BMW: 48. Land Rover: 17. Aston Martin: 16. Porsche: 16. Audi: 5. Bentley: 5. Lexus: 4. Maserati: 2. Tesla: 2. Cadillac: 1. Jaguar: 1. Rivian: 1.

Як стягують транспортний податок

Після оприлюднення таблиці до 1 лютого, податківці складають списки власників автомобілів, яким до 1 липня буде надіслано повідомлення про необхідність сплати транспортного податку. Не пізніше 60 днів з моменту отримання такого повідомлення (ПКУ, ст. 267) власники авто повинні сплатити 25 тис. грн.

Раніше ми писали, чому під час повномасштабної війни українці стали купляти більше дорогих авто. Водночас за данними досліджень, понад третини українців, які ніколи не мали автомобіля, не планують його купувати й у майбутньому.