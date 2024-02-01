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ТОП-13 марок автомобилей в Украине, владельцы которых заплатят 25 000 грн налога

1 февраля 2024 10:31
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
КМУ обнародовал список автомобилей, владельцы которых заплатят 25 000 грн.
Владельцы элитных автомобилей в Украине должны подтвердить право на роскошь высоким налогом. Фото: drive.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

С 2017 года правительство составляет список элитных, по его мнению, автомобилей, владельцы которых должны уплатить ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн. На днях Минэкономики опубликовало таблицу, где перечислены модели, за право владения которыми нужно существенно доплатить государству.

Об этом напомнил AUTO.RIA.

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В категорию элитной роскоши попадают легковые автомобили со средней рыночной ценой более 375 минимальных зарплат (от 2 662 500 грн) в возрасте от 1 до 5 лет с момента выпуска для разных моделей.

Поискать свой автомобиль можно на сайте Кабмина. Этот список исчерпывающий, то есть если модели в таблице нет, то и налоговое обязательство не возникает.

Кто попал в таблицу элитных авто

Всего в список попали более 180 марок автомобилей. Могут выдыхать владельцы Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti и ряда редких для наших краев гиперкаров. В этом году их в таблице нет, вероятно либо правительство уже не считает их элитными, либо модели этих брендов в Украине имеют возраст старше 5 лет.

Интересно, что в элитные попало немало Audi, BMW, Land Rover, Lexus и Mercedes-Benz, преимущественно моделей верхних классов и специальных версий. Хотя встречается и, к примеру, BMW X5 с гибридной силовой установкой, с ограничением по возрасту до 1 года.

Несмотря на то, что развитие сегмента электромобилей поддерживается на государственном уровне, в том числе нулевым растаможиванием, транспортный налог уплачивают и владельцы элитных автомобилей с нулевыми выбросами. Среди претендентов на выплату 25 тыс. грн находится сразу 23 электрокара.

Количество моделей брендов, попавших в список элитных авто в 2024 году

  1. Mercedes-Benz: 66 моделей.
  2. BMW: 48.
  3. Land Rover: 17.
  4. Aston Martin: 16.
  5. Porsche: 16.
  6. Audi: 5.
  7. Bentley: 5.
  8. Lexus: 4.
  9. Maserati: 2.
  10. Tesla: 2.
  11. Cadillac: 1.
  12. Jaguar: 1.
  13. Rivian: 1.

Как взимают транспортный налог

После того как до 1 февраля таблица обнародована, налоговики составляют списки владельцев автомобилей, которым до 1 июля будет направлено уведомление о необходимости уплаты транспортного налога. Не позднее 60 дней с момента получения такого уведомления (НКУ, ст. 267) владельцы авто должны уплатить 25 тыс. грн.

Ранее мы писали, почему во время полномасштабной войны украинцы стали покупать больше дорогих автомобилей. В то же время, по данным исследований, более трети украинцев, которые никогда не имели автомобиля, не планируют его покупать и в будущем.

Кабинет министров
Минэкономики
налоги
авто
автомобиль

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