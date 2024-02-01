КМУ обнародовал список автомобилей, владельцы которых заплатят 25 000 грн.

Владельцы элитных автомобилей в Украине должны подтвердить право на роскошь высоким налогом. Фото: drive.com.au

С 2017 года правительство составляет список элитных, по его мнению, автомобилей, владельцы которых должны уплатить ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн. На днях Минэкономики опубликовало таблицу, где перечислены модели, за право владения которыми нужно существенно доплатить государству.

Об этом напомнил AUTO.RIA.

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Поискать свой автомобиль можно на сайте Кабмина. Этот список исчерпывающий, то есть если модели в таблице нет, то и налоговое обязательство не возникает.

Кто попал в таблицу элитных авто

Всего в список попали более 180 марок автомобилей. Могут выдыхать владельцы Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Bugatti и ряда редких для наших краев гиперкаров. В этом году их в таблице нет, вероятно либо правительство уже не считает их элитными, либо модели этих брендов в Украине имеют возраст старше 5 лет.

Интересно, что в элитные попало немало Audi, BMW, Land Rover, Lexus и Mercedes-Benz, преимущественно моделей верхних классов и специальных версий. Хотя встречается и, к примеру, BMW X5 с гибридной силовой установкой, с ограничением по возрасту до 1 года.

Несмотря на то, что развитие сегмента электромобилей поддерживается на государственном уровне, в том числе нулевым растаможиванием, транспортный налог уплачивают и владельцы элитных автомобилей с нулевыми выбросами. Среди претендентов на выплату 25 тыс. грн находится сразу 23 электрокара.

Количество моделей брендов, попавших в список элитных авто в 2024 году

Mercedes-Benz: 66 моделей. BMW: 48. Land Rover: 17. Aston Martin: 16. Porsche: 16. Audi: 5. Bentley: 5. Lexus: 4. Maserati: 2. Tesla: 2. Cadillac: 1. Jaguar: 1. Rivian: 1.

Как взимают транспортный налог

После того как до 1 февраля таблица обнародована, налоговики составляют списки владельцев автомобилей, которым до 1 июля будет направлено уведомление о необходимости уплаты транспортного налога. Не позднее 60 дней с момента получения такого уведомления (НКУ, ст. 267) владельцы авто должны уплатить 25 тыс. грн.

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