ТОП-12 мотоциклів BMW, які варті кожної копійки

BMW R 18 Transcontinental 2026 року. Фото: BMW

Сергій Якуба Редактор

Німецький бренд пропонує різноманітну лінійку мотоциклів, що охоплює розкішні туристичні байки, пригодницькі ендуро, ретро-родстери та потужні спортбайки. Інженерні рішення компанії дозволяють поєднувати високу потужність з комфортом та керованістю. Експерти виділили 12 моделей німецького бренду, які повністю виправдовують свою вартість.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Туристичні флагмани

Модель K 1600 GTL пропонує максимум комфорту для далеких поїздок завдяки 6-циліндровому мотору об'ємом 1649 куб. см на 160 к.с. Турер оснащений підвіскою Duolever спереду та Paralever ззаду, електронно-керованими амортизаторами, великим дисплеєм на 10,25 дюйма та підігрівом сидінь. Його родич K 1600 B у кузові баггер має аналогічну силову установку, автоматичне регулювання кліренсу та передові системи безпеки.

Класичний турер R 18 Transcontinental оснащений великим опозитним мотором з високим крутним моментом у 149 Нм, масивним обтічником, кофрами та аудіосистемою Marshall.

Водночас модель R 1300 RT отримала новий 1300-кубовий опозитний двигун на 145 к.с. з карданним приводом, регульованим вітровим склом та кольоровим екраном навігації.

Флагмани пригод

Легендарний ендуро R 1300 GS вважається універсальним флагманом, здатним долати будь-яке бездоріжжя. Автомобільний за духом байк отримав опозитний мотор на 145 к.с., ходи підвісок до 19,8 см, чотири режими руху та опціональну автоматичну трансмісію.

Для шанувальників класичного стилю пропонується R 12 G/S з 1170-кубовим мотором на 109 к.с. та спицованими колесами на всешляховій гумі.

Середньоваговий F 900 GS орієнтований на баланс між керованістю та прохідністю. 2-циліндровий мотор об'ємом 895 куб. см видає 105 к.с., а регульована вилка з ходом 23 см у поєднанні з 21-дюймовим переднім колесом дозволяє впевнено пересуватися складною місцевістю.

Спортивні моделі

Супербайк S 1000 RR оснащений 4-циліндровим мотором на 205 к.с. при 13 000 об/хв та регульованою підвіскою з перегоновими налаштуваннями.

Кросовер S 1000 XR поєднує цей дефорсований двигун на 170 к.с. з довгохідною підвіскою для впевненого проходження поворотів та далеких поїздок.

Нейкед S 1000 R пропонує аналогічну потужність у 170 к.с. за відсутності обтічників та масі лише 196 кг.

Для міського маневрування також підійде родстер F 900 R з 2-циліндровим мотором на 105 к.с. та адаптивним світлом, а круїзер R 18 приваблює найбільшим опозитним мотором об'ємом 1802 куб. см на 91 к.с.

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