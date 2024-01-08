Найнадійніші автомобільні бренди 2023 року: дослідження

Toyota та її дочірні підрозділи посіли три місця в десятці найбільш надійних автобрендів. Фото: motortrend.com

Відома американська компанія J.D. Power провела дослідження довгострокової надійності автомобілів. Фахівці проаналізували експлуатацію авто 2020 року випуску.

Рейтинг опублікований на сайті компанії.

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Дослідження Vehicle Dependability Study (VDS), яке засноване на відгуках власників автомобілів, зосереджене на аналізі надійності автомобілів протягом тривалого періоду їх використання.

Фахівці J.D. Power розглядають усі проблеми, дефекти та неполадки, з якими стикаються автовласники протягом трьох років з дня покупки нової машини.

Для рейтингу 2023 проаналізовані легкові та вантажні автомобілі, випущені у 2020 році. Надійнішим автомобілем є той, який зібрав найменшу кількість поломок з розрахунку на 100 машин.

Зазначимо, що середній показник по автомобільної галузі складає 147 поломок на 100 авто.

ТОП-10 найнадійніших автомобільних брендів 2023 року

Lexus — 89 проблем на 100 авто; найнадійніші моделі — Lexus ES та GX. Buick — 110/100 авто; Buick LaCrosse. Toyota — 111/100 авто; Toyota Corolla та Sienna. Cadillac — 114/100 автомобілів. Honda — 116/100; Honda Ridgeline, Fit та Civic. Porsche — 116/100; Porsche 911. Lincoln — 118/100; Lincoln MKS та MKZ. Mercedes-Benz — 118/100. Scion (підрозділ Toyota для молодіжного ринку) — 121/100; Scion tC, xB та xD. Chevrolet — 123/100; Chevrolet Camaro, Malibu та Silverado.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу цього року.