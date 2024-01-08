Найнадійніші автомобільні бренди 2023 року: дослідження

ТОП-10 найнадійніших автомобільних брендів — які моделі прослужать найдовше
Відома американська компанія J.D. Power провела дослідження довгострокової надійності автомобілів. Фахівці проаналізували експлуатацію авто 2020 року випуску.
Рейтинг опублікований на сайті компанії.
Дослідження Vehicle Dependability Study (VDS), яке засноване на відгуках власників автомобілів, зосереджене на аналізі надійності автомобілів протягом тривалого періоду їх використання.
Фахівці J.D. Power розглядають усі проблеми, дефекти та неполадки, з якими стикаються автовласники протягом трьох років з дня покупки нової машини.
Для рейтингу 2023 проаналізовані легкові та вантажні автомобілі, випущені у 2020 році. Надійнішим автомобілем є той, який зібрав найменшу кількість поломок з розрахунку на 100 машин.
Зазначимо, що середній показник по автомобільної галузі складає 147 поломок на 100 авто.
ТОП-10 найнадійніших автомобільних брендів 2023 року
- Lexus — 89 проблем на 100 авто; найнадійніші моделі — Lexus ES та GX.
- Buick — 110/100 авто; Buick LaCrosse.
- Toyota — 111/100 авто; Toyota Corolla та Sienna.
- Cadillac — 114/100 автомобілів.
- Honda — 116/100; Honda Ridgeline, Fit та Civic.
- Porsche — 116/100; Porsche 911.
- Lincoln — 118/100; Lincoln MKS та MKZ.
- Mercedes-Benz — 118/100.
- Scion (підрозділ Toyota для молодіжного ринку) — 121/100; Scion tC, xB та xD.
- Chevrolet — 123/100; Chevrolet Camaro, Malibu та Silverado.
Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі 2023 року. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу цього року.
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