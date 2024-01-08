Самые надежные автомобильные бренды 2023 года

ТОП-10 надежных автомобильных брендов — какие модели прослужат дольше
Известная американская компания J.D. Power провела исследование долгосрочной надежности автомобилей. Специалисты проанализировали эксплуатацию авто 2020 года выпуска.
Рейтинг опубликован на сайте компании.
Исследование Vehicle Dependability Study (VDS), основанное на отзывах владельцев автомобилей, сосредоточено на анализе надежности автомобилей в течение длительного периода их использования.
Специалисты J.D. Power рассматривают все проблемы, дефекты и неполадки, с которыми сталкиваются автовладельцы в течение трех лет со дня покупки новой машины.
Для рейтинга 2023 проанализированы легковые и грузовые автомобили, выпущенные в 2020 году. Самым надежным автомобилем является тот, который собрал наименьшее количество поломок в расчете на 100 машин.
Отметим, что средний показатель по автомобильной отрасли составляет 147 поломок на 100 авто.
ТОП-10 самых надежных автомобильных брендов 2023 года
- Lexus — 89 проблем на 100 авто; самые надежные модели — Lexus ES и GX.
- Buick — 110/100 авто; Buick LaCrosse.
- Toyota — 111/100 авто; Toyota Corolla и Sienna.
- Cadillac — 114/100 автомобілів.
- Honda — 116/100; Honda Ridgeline, Fit и Civic.
- Porsche — 116/100; Porsche 911.
- Lincoln — 118/100; Lincoln MKS и MKZ.
- Mercedes-Benz — 118/100.
- Scion (подразделение Toyota для молодежного рынка) — 121/100; Scion tC, xB и xD.
- Chevrolet — 123/100; Chevrolet Camaro, Malibu и Silverado.
Ранее американские эксперты определили лучшие новые автомобили 2023 года. Также были названы самые дорогие автомобильные бренды в этом году.
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