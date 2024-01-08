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ТОП-10 надежных автомобильных брендов — какие модели прослужат дольше

8 января 2024 17:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Самые надежные автомобильные бренды 2023 года
Toyota и ее дочерние подразделения заняли три места в десятке самых надежных автобрендов. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Известная американская компания J.D. Power провела исследование долгосрочной надежности автомобилей. Специалисты проанализировали эксплуатацию авто 2020 года выпуска.

Рейтинг опубликован на сайте компании.

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Исследование Vehicle Dependability Study (VDS), основанное на отзывах владельцев автомобилей, сосредоточено на анализе надежности автомобилей в течение длительного периода их использования.

Специалисты J.D. Power рассматривают все проблемы, дефекты и неполадки, с которыми сталкиваются автовладельцы в течение трех лет со дня покупки новой машины.

Для рейтинга 2023 проанализированы легковые и грузовые автомобили, выпущенные в 2020 году. Самым надежным автомобилем является тот, который собрал наименьшее количество поломок в расчете на 100 машин.

Отметим, что средний показатель по автомобильной отрасли составляет 147 поломок на 100 авто.

ТОП-10 самых надежных автомобильных брендов 2023 года

  1. Lexus — 89 проблем на 100 авто; самые надежные модели — Lexus ES и GX.
  2. Buick — 110/100 авто; Buick LaCrosse.
  3. Toyota — 111/100 авто; Toyota Corolla и Sienna.
  4. Cadillac — 114/100 автомобілів.
  5. Honda — 116/100; Honda Ridgeline, Fit и Civic.
  6. Porsche — 116/100; Porsche 911.
  7. Lincoln — 118/100; Lincoln MKS и MKZ.
  8. Mercedes-Benz — 118/100.
  9. Scion (подразделение Toyota для молодежного рынка) — 121/100; Scion tC, xB и xD.
  10. Chevrolet — 123/100; Chevrolet Camaro, Malibu и Silverado.

Ранее американские эксперты определили лучшие новые автомобили 2023 года. Также были названы самые дорогие автомобильные бренды в этом году.

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