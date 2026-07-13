ТОП-10 гібридних кросоверів з пробігом в Україні

Toyota Venza 2021 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Великі сімейні кросовери зазвичай купують заради просторого салону, високої посадки та хорошого дорожнього просвіту. Проте власникам таких авто доводиться миритися з високою витратою пального. Гібридні моделі пропонують вихід з цієї ситуації, зберігаючи всі переваги класу SUV та демонструючи чудову ощадливість у місті. На українському вторинному ринку зараз представлено багато цікавих варіантів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

Різні системи

Під словом "гібрид" в оголошеннях про продаж уживаних автомобілів можуть ховатися абсолютно різні технічні рішення. Покупцям трапляються класичні самозарядні моделі HEV, які не потрібно підключати до розетки, або плагін-гібриди з великою батареєю та можливістю заряджання від зовнішньої мережі. Також існує так званий м'який гібрид, де електрична частина є доволі умовною і лише допомагає двигуну внутрішнього згоряння під час старту.

Золотою серединою для сімейної експлуатації вважаються саме самозарядні модифікації з позначкою HEV. Вони залишаються максимально звичними у користуванні та найкраще розкривають свій потенціал у міських заторах та під час повільного руху. Для добірки відбиралися винятково практичні автомобілі з нормальним багажником, просторим салоном та достатньою кількістю пропозицій у каталогах.

Популярні гібриди з пробігом

Toyota RAV4: найпопулярніший рік: 2020 / двигун: 2.5h (197–222 к.с.) Lexus RX: найпопулярніший рік: 2023 / двигун: 2.5h / 3.3h / 3.5h (250–313 к.с.) Ford Escape: найпопулярніший рік: 2020 / двигун: 2.5h (177–200 к.с.) KIA Niro: найпопулярніший рік: 2017 / двигун: 1.6h (141 к.с.) Toyota Venza: найпопулярніший рік: 2021 / двигун: 2.5h (219 к.с.) Honda CR-V: найпопулярніший рік: 2022 / двигун: 2.0h (184–212 к.с.) Lexus NX: найпопулярніший рік: 2019 / двигун: 2.5h (197–243 к.с.) Toyota Highlander: найпопулярніший рік: 2021 / двигун: 2.5h / 3.3h / 3.5h (212–262 к.с.) Toyota C-HR: найпопулярніший рік: 2019 / двигун: 1.8h / 2.0h (122–184 к.с.) Hyundai Tucson: найпопулярніший рік: 2021 / двигун: 1.6h (230 к.с.)

Тонкощі вибору

Український ринок у цьому сегменті тривалий час тримався переважно на продукції брендів Toyota та Lexus. Зараз ситуація змінилася, і покупцям доступні чудові альтернативи від інших виробників. Моделі Ford Escape та Kia Niro стали доступнішим квитком у світ електрифікованих машин, а Honda CR-V та Hyundai Tucson пропонують свіжий дизайн та чудовий рівень комфорту для великої родини.

Вживані гібриди зазвичай коштують дорожче за звичайні бензинові чи дизельні аналоги. Купуючи таку машину, не варто орієнтуватися на найнижчий цінник у каталозі, позаяк найдешевші екземпляри часто мають прихований величезний пробіг або складну історію відновлення після важких аварій. Особливу увагу під час діагностики слід приділити залишковому ресурсу батареї. Автомобіль з несправним акумулятором продовжить їхати за допомогою звичайного мотора, але повністю втратить свою головну перевагу у вигляді паливної економічності.

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